GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAksaray'da 7 yaşındaki Zeynep'in bayrak sevgisi
HaberlerGündem Haberleri Aksaray'da 7 yaşındaki Zeynep'in bayrak sevgisi

Aksaray'da 7 yaşındaki Zeynep'in bayrak sevgisi

01.01.2026 - 21:46Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)

Aksaray'da mezarlığın duvarındaki Türk bayrağı motifinin üzerinde biriken karı temizleyerek öpen 7 yaşındaki Zeynep Ebrar Berk, bayrak sevgisiyle yürekleri ısıttı.

1Aksaray'da 7 yaşındaki Zeynep'in bayrak sevgisi

Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan Zeynep Ebrar Berk, babası Ahmet Berk, kar yağışının ardından yürüyüşe çıktı.

2Aksaray'da 7 yaşındaki Zeynep'in bayrak sevgisi

Ervah Kabristanlığı duvarındaki Türk bayrağı motiflerinin karla kaplandığını fark eden Zeynep, babasının elini bırakarak bayrak motifini temizleyip öpmesi, belediyeye ait kar küreme ekipleri tarafından görüntülendi.

3Aksaray'da 7 yaşındaki Zeynep'in bayrak sevgisi

Aksaray Belediyesinin sanal medya hesaplarından paylaşılan görüntü, izleyenlerin beğenisini topladı.

4Aksaray'da 7 yaşındaki Zeynep'in bayrak sevgisi

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Zeynep Ebrar Berk'i evinde ziyaret ederek Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler verdi.

5Aksaray'da 7 yaşındaki Zeynep'in bayrak sevgisi

Ziyarette konuşan baba Ahmet Berk, “Biz bu değerleri büyüklerimizden böyle gördük. Çocuklarımızı da bu bilinçle yetiştiriyoruz. Bizim için vatan sevgisi, bayrak sevgisi ve devlet sevgisi çok önemli.” dedi.

6Aksaray'da 7 yaşındaki Zeynep'in bayrak sevgisi

Zeynep Ebrar ise “Türk bayrağını, devletimi ve ailemi çok seviyorum. Milli ve manevi değerlerime sahip çıkıyorum. Annem ve babam beni bu şekilde yetiştirdi.” diye konuştu. (DHA)