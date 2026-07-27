AGS - ÖABT SORU VE CEVAPLARI 2026 | MEB-AGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı! ÖSYM PDF görüntüleme ekranı

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AGS SORULARI KAÇ GÜN ERİŞİME AÇIK KALACAK?

Sınava katılan adaylar, AGS ve ÖABT sorularının tamamını 10 gün boyunca AİS üzerinden inceleyebilecek.

Görüntüleme ekranı 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 23.59’da kapatılacak. Bu tarihten sonra adayların soruların tamamına AİS üzerinden ulaşması mümkün olmayacak. Kamuoyuna açılan yüzde 10’luk temel soru kitapçıkları ise ÖSYM’nin internet sitesinde yer almaya devam edecek.

ÖSYM ayrıca soruların telif hakkının kuruma ait olduğunu hatırlatıyor. Bu nedenle sınav sorularının izinsiz biçimde kopyalanması, çoğaltılması veya yayımlanması yasak.