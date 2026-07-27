AGS - ÖABT SORU VE CEVAPLARI 2026 | MEB-AGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı! ÖSYM PDF görüntüleme ekranı
2026 AGS - ÖABT soru ve cevapları, sınava katılan öğretmen adaylarının gündeminde. ÖSYM, MEB-AGS soru kitapçığı ile ÖABT alan testlerine ait temel soru kitapçıklarını ve cevap anahtarlarını yayımladı. Adaylar AGS soruları ve cevap anahtarı PDF dosyasına ÖSYM üzerinden, soruların tamamına ise AİS ekranından ulaşabiliyor. Peki, AGS soru kitapçığı nasıl görüntülenir, MEB-AGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2026 AGS-ÖABT soruları, cevapları ve ÖSYM PDF sorgulama ekranı…
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AGS - ÖABT SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI
Sınav bitti, şimdi sıra cevapları kontrol etmeye geldi. Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı’nın ardından gözler ÖSYM’den gelecek soru ve cevap anahtarı duyurusuna çevrilmişti.
ÖSYM, 26 Temmuz 2026 tarihinde uygulanan MEB-AGS ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’ne ait temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarını erişime açtı. Böylece adaylar, AGS ve ÖABT sorularının kamuoyuyla paylaşılan bölümünü PDF olarak inceleme imkânı buldu.
26 TEMMUZ 2026'DA HANGİ SINAV VAR?
AGS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI PDF
2026 MEB-AGS temel soru kitapçığının yüzde 10’u ve bu sorulara ait cevap anahtarı ÖSYM’nin internet sitesinde yayımlandı.
Adaylar, ÖSYM’nin “Sınav Soru ve Cevapları” bölümünden AGS soru kitapçığını herhangi bir şifre girmeden PDF formatında görüntüleyebiliyor.
2026 MEB-AGS TESTİ VE CEVAP ANAHTARI PDF İÇİN TIKLAYINIZ
ÖSYM tarafından yayımlanan temel soru kitapçığında sınav sorularının yüzde 10’luk bölümü bulunuyor. Kitapçığın sonunda ise yayımlanan soruların doğru cevaplarına yer veriliyor.
AGS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
AGS SORULARININ TAMAMI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
Kamuoyuna açık PDF dosyasında soruların yalnızca yüzde 10’u yer alıyor. Sınava başvuran adaylar ise AGS ve ÖABT sorularının tamamını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor.
Bunun için adayların:
- ÖSYM AİS sistemine girmesi,
- T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle oturum açması,
- İlgili sınavı seçerek soru kitapçığı görüntüleme ekranına ulaşması gerekiyor.
Soruların tamamına erişim 26 Temmuz 2026 saat 20.40’ta başladı. ÖSYM’nin açıkladığı takvime göre görüntüleme süresi 5 Ağustos 2026 saat 23.59’da sona erecek.
ÖSYM AİS AGS SORU KİTAPÇIĞI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
AGS KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
ÖABT SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’ne giren adaylar da kendi alanlarına ait ÖABT soru kitapçığı ve cevap anahtarını ÖSYM üzerinden görüntüleyebiliyor.
ÖSYM; ilköğretim matematik, fen bilimleri, matematik, fizik, kimya/kimya teknolojisi, Türkçe, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi, rehberlik, beden eğitimi, okul öncesi, sınıf öğretmenliği ve özel eğitim alanlarına ait temel soru kitapçıklarını ayrı PDF dosyaları halinde yayımladı.
Adaylar, ÖSYM’nin ilgili sayfasından sınava girdikleri alanı seçerek ÖABT soruları ve cevap anahtarına ulaşabiliyor.
2026 ÖABT SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI İÇİN TIKLAYINIZ
ÖABT KAÇTA BAŞLAYACAK?
AGS SORULARI KAÇ GÜN ERİŞİME AÇIK KALACAK?
Sınava katılan adaylar, AGS ve ÖABT sorularının tamamını 10 gün boyunca AİS üzerinden inceleyebilecek.
Görüntüleme ekranı 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 23.59’da kapatılacak. Bu tarihten sonra adayların soruların tamamına AİS üzerinden ulaşması mümkün olmayacak. Kamuoyuna açılan yüzde 10’luk temel soru kitapçıkları ise ÖSYM’nin internet sitesinde yer almaya devam edecek.
ÖSYM ayrıca soruların telif hakkının kuruma ait olduğunu hatırlatıyor. Bu nedenle sınav sorularının izinsiz biçimde kopyalanması, çoğaltılması veya yayımlanması yasak.
ÖABT KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
MEB-AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Soru kitapçığı ve cevap anahtarını inceleyen adayların gündemindeki bir sonraki başlık sonuç tarihi olacak.
ÖSYM’nin 2026 sınav takvimine göre MEB-AGS ve ÖABT sonuçları 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü açıklanacak.
Sonuçlar ilan edildiğinde adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle sonuc.osym.gov.tr adresinden sınav sonuçlarını sorgulayabilecek.
MEB-AGS PUANI NASIL HESAPLANACAK?
ÖABT uygulanan öğretmenlik alanlarında adayların MEB-AGS puanı hesaplanırken AGS puanının yüzde 50’si ile ÖABT puanının yüzde 50’si kullanılacak.
Yabancı dil öğretmenliği alanlarında ise AGS puanının yüzde 50’si ile aynı yıl içinde ve AGS’den önce alınan YDS veya e-YDS puanının yüzde 50’si esas alınacak. Adayın birden fazla geçerli yabancı dil puanı bulunması durumunda en yüksek sınav sonucu kullanılacak.
ÖABT ya da yabancı dil puanı kullanılmayan öğretmenlik alanlarında MEB-AGS puanı yalnızca AGS sonucuna göre oluşturulacak.
AGS VE ÖABT OTURUM BİLGİLERİ
AGS - ÖABT SORU VE CEVAPLARI HAKKINDA MERAK EDİLENLER
AGS soruları yayımlandı mı?
Evet. 2026 MEB-AGS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından yayımlandı.
AGS soruları PDF olarak nasıl görüntülenir?
Herkese açık yüzde 10’luk temel soru kitapçığı ÖSYM’nin internet sitesinden PDF olarak görüntülenebilir. Sınava katılan adaylar soruların tamamına ÖSYM AİS üzerinden ulaşabilir.
ÖABT soru ve cevapları açıklandı mı?
Evet. ÖABT kapsamındaki öğretmenlik alanlarına ait temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları ayrı PDF dosyaları halinde erişime açıldı.
AGS sorularının tamamı ne zamana kadar görüntülenebilir?
Adaylar soruların tamamını 5 Ağustos 2026 saat 23.59’a kadar AİS üzerinden inceleyebilir.
MEB-AGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2026 MEB-AGS ve ÖABT sonuçları 26 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.