Ağrı'ya atanan Sedanur öğretmen tek öğrenciye eğitim veriyor! 'Abla-kardeş gibiyiz'

Okuma saatinin ardından derse başladıklarını anlatan Açış, şöyle konuştu:"İstanbul'dan buraya geldiğimde bölgenin hava şartları zor gelmişti. Uyum sağlamak bazen zor olabiliyor ama adapte olduktan sonra buranın kışını da kabul ediyoruz. Kış şartları zor olsa da bazen yollar kapansa da havalar ne kadar kötü olursa olsun biz eğitim öğretimi sürdürmek için bir öğrencimiz için okula geliyoruz. Eğitime önem veriyoruz."Açış, Nevin'in birinci sınıftayken de çok farklı olduğunu, teneffüslerde sürekli yanına geldiğini ifade ederek, "Geçen yıl kısa süreliğine ayrı kaldık, o sürede sürekli beni arar ve okuldaki her şeyi bana anlatırdı. Onun yeri benim için çok ayrı. Nevin ile olmak bana da motivasyon sağlıyor. Biz iyi vakit geçiriyoruz. Ben onu çok seviyorum, benim için çok değerli." diye konuştu.