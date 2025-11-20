Ağrı'nın gururu tek kadın kickboksçusu: Sibel Oruç'un hikayesi ilham veriyor

2

Yaklaşık 7 yıldır salonda tek kadın sporcu olarak antrenman yapıyorum"



Başlangıçta ailesinden destek görmediğini, özellikle derslerinin etkilenebileceği düşüncesiyle sporun hoş karşılanmadığını aktaran Oruç, ilk Türkiye şampiyonluğuyla bu algıları değiştirdiğini ifade etti. Oruç, "Başarıyı görünce ailem, özellikle babam beni tamamen desteklemeye başladı. Bu destek benim için çok değerli. Yaklaşık 7 yıldır bu salonda tek kadın sporcu olarak antrenman yapıyorum. Erkeklerle çalışmak fiziksel olarak beni güçlendirse de takım arkadaşı anlamında zaman zaman psikolojik olarak zorlandığım oldu. Ancak antrenörümün bana olan inancı ve desteği, bu süreçte en büyük motivasyon kaynağım oldu. Tek kız olmanın güzel yanı ise antrenörümün ilgisini ve emeğini boşa çıkarmamak için daha çok çalışmam gerektiğini hissetmekti. Ailemi, çevremi ve bu alandaki önyargıları kırmak için elimden geleni yaptım" diye konuştu.