Ağrı'nın gururu tek kadın kickboksçusu: Sibel Oruç'un hikayesi ilham veriyor
Ağrı'da kickboks branşındaki tek kadın sporcu olan Sibel Oruç, Türkiye ve dünya şampiyonluklarına imza attı. Genç sporcu, bölgedeki genç kızlara da ilham kaynağı oldu.
Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde antrenmanlarını sürdüren ve kentte kickboks branşındaki tek kadın sporcu olan Sibel Oruç, zorlu antrenman ortamına rağmen elde ettiği Türkiye ve dünya şampiyonlukları ile dikkatleri üzerine çekiyor. 60 erkek sporcunun arasında aynı disiplinle çalışan Oruç, bölgenin spor kültüründe hem bir ilki temsil ediyor hem de genç kadınlara ilham oluyor.
Yaklaşık 7 yıldır salonda tek kadın sporcu olarak antrenman yapıyorum"
Başlangıçta ailesinden destek görmediğini, özellikle derslerinin etkilenebileceği düşüncesiyle sporun hoş karşılanmadığını aktaran Oruç, ilk Türkiye şampiyonluğuyla bu algıları değiştirdiğini ifade etti. Oruç, "Başarıyı görünce ailem, özellikle babam beni tamamen desteklemeye başladı. Bu destek benim için çok değerli. Yaklaşık 7 yıldır bu salonda tek kadın sporcu olarak antrenman yapıyorum. Erkeklerle çalışmak fiziksel olarak beni güçlendirse de takım arkadaşı anlamında zaman zaman psikolojik olarak zorlandığım oldu. Ancak antrenörümün bana olan inancı ve desteği, bu süreçte en büyük motivasyon kaynağım oldu. Tek kız olmanın güzel yanı ise antrenörümün ilgisini ve emeğini boşa çıkarmamak için daha çok çalışmam gerektiğini hissetmekti. Ailemi, çevremi ve bu alandaki önyargıları kırmak için elimden geleni yaptım" diye konuştu.
"Uluslararası turnuvalarda ülkem için mücadele etmek tarifsiz bir gurur"
Muaythai'de 4 Türkiye şampiyonluğu, Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikinciliği, kickboksta Türkiye şampiyonluğu ve ikinciliği, Türk Dünyası şampiyonluğu ve profesyonel kategoride birçok derece elde eden Oruç, en büyük motivasyonunun ringde Türk bayrağını dalgalandırmak olduğunu vurguladı. Gelecek hedeflerinden de söz eden milli sporcu, "10 yıl sonra kendi sikletimde herkes tarafından ‘favori sporcu' olarak anılmak istiyorum. Şampiyon olmak mümkündür ama favori olmak başka bir seviyedir" ifadelerini kullandı.
"İlk göz ağrımız ve birçok kıza yol açacak"
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde antrenör olan Yusuf Göksugüzel ise, Oruç'un başarı hikâyesinin doğudaki algıları kıran bir örnek olduğunu söyledi. Göksugüzel, "Sibel ile pandemi döneminde tanıştık. Salona kilo vermek için gelmişti ama içindeki cevheri hemen gördüm. Tek kadın sporcu olarak geldiğinde herkes ‘Bir kadın neden bu sporu yapsın?' diye soruyordu. Biz de gösterdik. Neden yapmasın? Bugün dünya, Avrupa ve Türkiye dereceleri var" dedi.
Göksugüzel, Sibel'in sadece başarılarıyla değil, açtığı yolla da değer taşıdığını belirterek, "Şu an 60-65 sporcumuz var ve içlerinde tek çiçeğimiz Sibel. İlk göz ağrımız. Ondan tek isteğim, kendi gibi yeni Sibelleri bu salona kazandırması. Açtığı yolun çiçekleri çoğalsın istiyoruz" dedi.