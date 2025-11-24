Ağrı'nın 4 meleği köy çocukları için çalışıyor!

5





"Dört kadın öğretmen olarak bu yükü birlikte omuzluyoruz"



Kışın zor şartlarına rağmen okula severek geldiklerini söyleyen Sınıf Öğretmeni Aslıhan Comart, "Köy okulunda öğretmenlik sadece ders anlatmak değil; öğrencilerin hayatında bir kapı açmak anlamına geliyor. Dört kadın öğretmen olarak görev yapıyoruz ve sorumluluğumuz oldukça fazla. Bu yükü birlikte omuzluyoruz. İmkân yetersizlikleri ve ulaşım zorluklarına rağmen motivasyonumuzu yüksek tutmaya çalışıyoruz. Kendi sınıfımda İstiklal Marşı’nın 606 hecesini pullar ve toplu iğnelerle tabloya işlediğimiz bir proje yaptık" ifadelerine yer verdi.