Ağrılı kadınların geçim kaynağı oldu! Poşet poşet toplayıp satıyorlar

01.05.2026 - 14:36

Kaynak: İHA

Ağrı’da havaların ısınmasıyla birlikte başlayan şifalı ot mesaisi, köylü kadınların en önemli bahar geleneği haline geldi. Çiriş, yemlik ve benzeri yabani otları özenle toplayan kadınlar, bu doğal ürünleri hem kendi mutfaklarında kullanıyor hem de pazarda satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Ağrı'da baharın gelişiyle birlikte köylü kadınlar meralara çıkarak şifalı ot topladı. Toplanan otlar hem sofralarda tüketiliyor hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte doğa yeniden canlandı. Meraların yeşermesiyle köylü kadınlar da baharın getirdiği otları toplamak için tarlaların yolunu tuttu.

Ellerinde poşetlerle arazide dolaşan kadınlar, çiriş, yemlik ve benzeri birçok yabani otu özenle topladı. Toplanan otların yemeklerde kullanıldığı, bazı vatandaşların ise bu ürünleri satarak gelir elde ettiği öğrenildi.

Yıllardır sürdürülen bu gelenek sayesinde hem doğal beslenme sağlanıyor hem de aile bütçesine katkı sunuluyor.