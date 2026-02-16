Ağrı'da cadde ve sokaklarda oluştu: Doğa kendini bu şekliyle gösterdi
16.02.2026 - 12:34Güncellenme Tarihi:
Ağrı'da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte kent genelinde buzlanmalar çözülmeye başladı. Kış boyunca etkili olan soğuk hava nedeniyle cadde ve sokaklarda oluşan buz tabakaları, sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte yerini erimeye bıraktı.
Sabah saatlerinde etkili olan karla karışık yağmurun ardından kent merkezinde çatılarda oluşan buz sarkıtlarının ve kaldırımlarda biriken buzların yavaş yavaş eridiği gözlemlendi.
Kentte bulunan su deposunda oluşan dev buz kütlelerinin de erimeye başladığı görüldü.
Öte yandan havaların ısınmasıyla birlikte Murat Nehri'nin bazı bölümlerinde de buzların kırılarak çözüldüğü ve akıntıyla birlikte sürüklendiği anlar dikkat çekti.
Kar yağışının ardından beyaza bürünen kent merkezi ise kartpostallık görüntüler oluştururken, Ağrı'nın kış manzarası havadan görüntülendi.
Kentte oluşan manzara vatandaşların da ilgisini çekerken, ortaya çıkan görüntüler görenleri mest etti.