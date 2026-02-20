Ağrı Yazıcı Barajı’nın yüzeyindeki buz tabakası çözüldü, kartpostallık manzara oluştu
20.02.2026 - 21:03Güncellenme Tarihi:
Ağrı’da etkisini azaltan soğuk havanın ardından Yazıcı Barajı’nın yüzeyindeki buz tabakası çözüldü, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.
Kış boyunca donan baraj gölü, hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte yeniden su yüzeyini gösterdi.
Karla kaplı tepeler ve berrak suyun buluştuğu manzara, izleyenlere görsel şölen sundu.
Mavi gökyüzünün suya yansıdığı baraj çevresi, doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için eşsiz kareler oluşturdu.
