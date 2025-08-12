Ağrı Dağı'nda eşsiz manzaraya tanık oldular!
Ağrı Dağı’na tırmanan 12 kişilik yabancı turist grubu, -20 dereceyi bulan soğuk ve yoğun sis altında zorlu bir tırmanış gerçekleştirdi.
Yaklaşık 10 saat süren yolculuğun ardından sabahın erken saatlerinde zirveye ulaşan ekip, Türkiye’nin en yüksek noktasında eşsiz manzaraya tanık oldu.
Yerel dağ rehberi Resul Civaş, grupta ABD, Hollanda ve İngiltere’den turistlerin yer aldığını belirterek, "Hava çok soğuktu ve yoğun sis vardı. Tüm bu zorluklara rağmen ekibimizi zirveye ulaştırdık. Gerçekten kutlanacak bir tırmanış oldu" dedi.
Zirvede yaşanan şiddetli soğuk nedeniyle turistlerin saç ve sakallarının donduğu görüldü.
