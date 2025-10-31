Ağrı Dağı eteklerinde renk şöleni! Iğdır İrem Bağları sonbaharla birlikte adeta tabloya dönüştü
Kaynak : İHA
Türkiye'nin görkemli zirvesi Ağrı Dağı'nın kuzey eteklerinde, Iğdır'ın Melekli beldesinde bulunan İrem Bağları, sonbaharın gelişiyle birlikte ziyaretçilerine görsel bir ziyafet sunuyor. Yaz boyunca yeşilin tonlarına ev sahipliği yapan bağlar, mevsim geçişiyle birlikte sarı, kahverengi, kırmızı ve yeşilin harmonisiyle adeta bir sanat tablosunu andırıyor.
Ağrı Dağı'nın kuzey eteklerinde, Iğdır'ın Melekli beldesinde yer alan İrem Bağları, sonbaharın gelişiyle birlikte adeta renklerin dans ettiği bir tabloya dönüştü.
Ağrı Dağı'nın kuzey eteklerinde, Iğdır'ın Melekli beldesinde yer alan İrem Bağları, yaz boyunca yeşilin binbir tonuna ev sahipliği yaptı.
İrem Bağları, sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte rengarenk bir manzaraya büründü.
Sarı, kahverengi, kırmızı ve yeşilin birbirine karıştığı bağlar, ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor.
Bölgedeki elma, armut, kayısı, üzüm gibi meyve ağaçlarıyla çevrili geniş tarım alanları, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarını bekliyor.