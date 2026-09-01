Afyonkarahisar'da susuz yetişiyor, bal gibi tadıyla şaşırtıyor! Tarladan çıktığı an kapış kapış satılıyor
Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde dededen kalma ata tohumlarıyla yetiştirilen kavunlar, tek bir damla bile sulanmadan tarladan sofralara ulaşıyor. Yoğun şeker oranı ve benzersiz aromasıyla bilinen Altınova kavunu, daha toplanırken kapış kapış satılıyor.
kaynak olarak ekleyin
Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesine bağlı Altınova köyü, bugünlerde eşine az rastlanır bir tarımsal başarıya ev sahipliği yapıyor. Bölgenin toprak yapısı ve mikroklima özelliğinden faydalanılarak tamamen susuz üretilen kavunlar, tarladan toplandığı anda alıcı buluyor. Büyüklüğü ve yoğun şeker oranıyla görenleri hayrete düşüren kavunları satın almak isteyen vatandaşlar, tarlalarda ve köy meydanında uzun kuyruklar oluşturuyor.
Dedelerinden kalma ata tohumlarını koruyarak üretime devam ettiklerini belirten Altınovalı üreticiler, kavunun sırrının tamamen doğal yöntemlerde ve toprağın neminde saklı olduğunu ifade ediyor. Üretici ve aynı zamanda köy muhtarı Mehmet Ali Karagöz, "Bizim kavunumuz kesinlikle sulanmaz. Büyüme aşamasında tek bir damla su dahi görse o kendine has tadını ve aromasını kaybeder. Tamamen susuz yetiştiği için şekeri içinde hapsolur, adeta bal gibi bir tat ortaya çıkar. Yiyen bir daha başka kavun yiyemiyor" dedi.
Altınova kavununun bölgeye özgü bir değer olduğunu ve korunması gerektiğini vurgulayan köylüler, yetkililere çağrıda bulundu. Kavunun markalaşmasını istediklerini dile getiren bir başka üretici Halil Çetin ise "Bu kavun bizim buranın gururu, dedelerimizin mirası. Başka bir yere ekildiğinde aynı tat yakalanamıyor. Biz bu lezzetin ve emeğin resmi olarak korunmasını, Altınova köyü adına tescillenmesini istiyoruz. Coğrafi işaret alırsak hem köyümüzün adı duyulur hem de üreticimiz hak ettiği değeri görür" ifadelerini kullandı.
Sadece lezzetiyle değil, susuz tarıma imkan sağlamasıyla da kuraklıkla mücadele edilen günlerde örnek bir model oluşturan Altınova kavunu, tescil yolunda yetkililerden gelecek müjdeli haberi bekliyor