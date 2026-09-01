Afyonkarahisar'da susuz yetişiyor, bal gibi tadıyla şaşırtıyor! Tarladan çıktığı an kapış kapış satılıyor

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Altınova kavununun bölgeye özgü bir değer olduğunu ve korunması gerektiğini vurgulayan köylüler, yetkililere çağrıda bulundu. Kavunun markalaşmasını istediklerini dile getiren bir başka üretici Halil Çetin ise "Bu kavun bizim buranın gururu, dedelerimizin mirası. Başka bir yere ekildiğinde aynı tat yakalanamıyor. Biz bu lezzetin ve emeğin resmi olarak korunmasını, Altınova köyü adına tescillenmesini istiyoruz. Coğrafi işaret alırsak hem köyümüzün adı duyulur hem de üreticimiz hak ettiği değeri görür" ifadelerini kullandı.