Afyonkarahisar'da hasat başladı, fiyatlar yüz güldürüyor! Kilosu 15 TL’ye satılıyor

Keskin "Kabaklarımızı yetiştirdik ve hasadına başladık. Şuhut ilçemiz kışın vazgeçilmezi olan kabak tatlısıyla meşhurdur. Bugün biz kabak hasadına başladık ve depolarımıza çekiyoruz şu anda. Geçen seneye göre düşük ama bu sene tarlada 7-8 ton kabağımız olmuştur. Tarlada şu anda fiyatlar 10-15 TL arasında değişiyor. Şu anda elimde gördüğünüz bu kabak 60 ile 100 TL arasında değişiyor. Kabak alacak kişinin dilim olmasına dikkat etmesi lazım. Kabağın içinin rengini almış olması lazım. Kabak bu şekilde beyaz olması lazım ve yeşile dönmemesi lazım" dedi.