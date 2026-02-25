Afyonkarahisar'da görüldü: Baraj çevresinde felaket yaşandı

3

Heyelanda can kaybı ya da yaralanma olmadı. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için baraj bölgesine girişler alınan karar doğrultusunda yasaklandı. Heyelanın yaşandığı bölgede devrilen ağaçlar ile birlikte toprak ve çamurun yolları kapatması ise facianın boyutunu gösterdi.