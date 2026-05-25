Afyonkarahisar'da bayram öncesi sipariş yağıyor! Tam 8 ton üretildi, taleplere yetişemiyorlar
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Afyonkarahisar'ın meşhur lokum ve tatlı üreticilerinde tezgahlar hareketlendi. . Bayram sofralarını tatlandırmak için kolları sıvayan köklü işletmeler, tonlarca baklava ve onlarca çeşit lokum üretimiyle talebe yetişmeye çalışıyor.
Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde yaklaşan bayram öncesi tatlı ve lokum üreticilerinde büyük bir yoğunluk yaşanıyor. İlçenin köklü lezzet duraklarından Hacı Mustafa Han işletmesi, bayram sofralarını tatlandırmak için hazırlıklarını devasa bir üretimle tamamlıyor. 45 kişilik bir ekiple yaklaşık 7-8 ton civarı baklava ve lokum üretimiyle Kurban Bayramına hazır olduklarını dile getirdiler.
Bayram hazırlıklarına ilişkin önemli bilgiler paylaşan işletme personelleri en taze ve en kaliteli ürünleri büyük bir özenle sofralara ulaştırmak için hazır olduklarını belirtti. Firma personelinden Burcu Akcan, "Bayram dolayısıyla tüm hazırlıklarımızı tamamladık ve bu bayramda da en taze, en kaliteli ürünlerimizle evlerinize misafir olmaya geliyoruz. Yaklaşık günlük 1 ton lokum hazırlığı ve satışı ile bayramı karşılıyoruz.
İşletmemizde 41 çeşit lokum ve 16 farklı baklava seçeneğimiz bulunuyor. Ayrıca günlük 500 kilogram civarı pasta üretimi gerçekleştirirken, günlük bazda yaklaşık 800 kilogram. Tüm ürünlerimiz günlük olarak hazırlanıyor ve bayram sofralarına lezzet katıyor. Burada nasıl bir aile sıcaklığı ile çalışıyorsak, o samimiyeti de ürünlerimize yansıtıyoruz. Şimdiden herkesin bayramını kutluyor; mutlu, huzurlu ve ağız tadıyla geçecek bir bayram diliyoruz" dedi.