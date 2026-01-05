GAZETE VATAN ANA SAYFA
Afyon'da havalar soğudu Eber Gölü buz tuttu!
05.01.2026 - 11:43Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AFYONKARAHİSAR (İHA) -

Eber Gölü'nün Afyonkarahisar sınırlarında kalan kısmında soğuk hava nedeniyle kısmi donmalar meydana geldi.

Afyonkarahisar'da olumsuz hava şartları etkisini sürdürüyor. Kentte özellikle akşamları hava sıcaklıkları eksi 4 derecelere kadar düşüyor.

Soğuk hava nedeniyle Türkiye'nin en büyük göllerinden birisi olan Eber Gölü'nün Bolvadin ve Çay ilçesi sınırları kısmında kalan bölgelerinde kısmi donmalar yaşandı. Gölün donan bölümleri dron ile görüntülendi. Donan kısımlar ve gölde ortaya çıkan adacıklar ilginç görüntüler oluşturdu.