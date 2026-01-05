Afyon'da havalar soğudu Eber Gölü buz tuttu!

2

Soğuk hava nedeniyle Türkiye'nin en büyük göllerinden birisi olan Eber Gölü'nün Bolvadin ve Çay ilçesi sınırları kısmında kalan bölgelerinde kısmi donmalar yaşandı. Gölün donan bölümleri dron ile görüntülendi. Donan kısımlar ve gölde ortaya çıkan adacıklar ilginç görüntüler oluşturdu.