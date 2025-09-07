Adrenalin tutkunlarını çağırıyor! Cehennem Deresi'ne ancak zorlu patika yolları aşanlar gidebiliyor

2

Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz, Cehennem Deresi Kanyonu’nun adrenalin tutkunları için vazgeçilmez bir yer olduğunu ifade ederek, “Vadi, giriş kapısından 50 metre yukarıdan sonra açık bir alana kavuşuyor. Cehennem Deresi Kanyonu adrenalin tutkunları için vazgeçilmez bir alan” diye konuştu.