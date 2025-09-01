Adıyaman'ın 'Sonsuzluk Merdiveni'nde büyük sır! 2100 yıllık gizemli mezarda şaşırtan keşif: 'Anadolu'da bir ilk'

3

Yakındoğu ve Mısır'da MÖ IV. Binyıl'dan itibaren üretildiği düşünülen fayansın kuvars parçalarının yapılan ön incelemede İtalya, Yunanistan, Doğu Akdeniz kıyılarında benzer örneklerinin bulunduğu ancak Anadolu'da yapılan kazılarda henüz bu tür bir esere rastlanmadığı tespit edildi.



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken, "Çok ciddi buluntularla karşılaştık. Şuanda eşsiz sayılabilecek bir mezar odasındayız. 14 kişilik bir mezar odası. Burada daha önce bulunmayan daha önce olmayan, Perre Antik Kentte bulunmayan çeşitli eserler bulundu. Özellikli nekropark olarak değerlendirebileceğimiz bir yer. Yani neredeyse ülkemizin en büyük nekro alanının olduğu bir yer" dedi.