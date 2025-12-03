Adıyaman'da üretim sezonu bitti, bu yıl 650 ton üretildi! Üreticilerden çok önemli uyarı: 'Zehre dönüşür'

5

Sahte balların zehir haline geldiğini söyleyen Yiğit, "Adıyaman genelinde ağırlıklı olarak geven balımız mevcuttur. Geven bitkisinden alıyor, geven bitkisi dikensi bir bitkidir. Adıyaman'ın yaylalarında mevcuttur. Arılarımız Haziran ayında bu çiçekten balını alır ama onun yanında kekik var, dağ çayı var, topuz diken var, sumak var. Bizim tespitlerimize göre 300'ün üzerinde çiçekten arı nektar alarak bala dönüştürüyor ve kovanlardan biz de yararlanıyoruz. Şifa kaynağı olan bu bal damlaya damlaya göl olur diyorlar ya, arı da damlaya damlaya kovana getiriyor. Biz insanoğlu da bundan yararlanıyoruz. Eğer ki bu bozulmadan sofralara sunulursa şifadır ama hilekarlık yapılırsa, bal döneminde glikozla beslenmeler yapılırsa bu bal şifa kaynağı olmaktan çıkar ve zehre dönüşür. Devletimize bakanlığımıza ilgili mercilere teşekkür ediyorum. Arıcılığa gerekli önemi veriyorlar. Arıcılığın kalkınması arıcılığın daha iyi seviyeleri gelmesi için çaba sarf ediyorlar" diye konuştu.Yiğit, birlik olarak da üreticiye malzeme ve ekipman desteği sağladıklarını belirtti.