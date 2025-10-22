Adıyaman'da suların çekilmesiyle balıkçılar tarafından keşfedilmişti: Paleolitik dönem kaya resimleri barajın dibinde görüntülendi

5

Burada zorlanarak kaya resimlerini tekrar inceleme fırsatı bulduklarını anlatan Alkan, "Su altında yaptığımız incelemelerde resimlerin üzerlerinde midye kabukları yerleşmiş vaziyette. Bu da görüntü almamızı zorlaştırdı ama daha sonra yapılacak çalışmalar neticesinde bu midyeler temizlenip, net görüntüler alınıp buranın bir kopyasını da müzeye koymayı düşünüyoruz." dedi.