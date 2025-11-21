Adıyaman'da Roma mirası veda ediyor! Baraj sularının yükselmesiyle bin 500 yıllık köprünün bir kısmı battı

2

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 2018 yılında restoresine başlanılan 2019 yılında restorasyonu tamamlanan Altınlı Köprüsü, Halfeti ve Hasankeyf gibi sular altında kalacak. Tarihi köprü, yüzyıllar sonra yeniden gün yüzüne sağlam bir şekilde çıkabilmesi için restore edildi.