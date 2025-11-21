Adıyaman'da Roma mirası veda ediyor! Baraj sularının yükselmesiyle bin 500 yıllık köprünün bir kısmı battı
Kaynak : İHA
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Roma döneminden kalma 1500 yıllık Altınlı Köprüsü, Çetintepe Barajı'nda su tutma işleminin başlamasıyla kısmen sular altında kaldı. Tıpkı Halfeti ve Hasankeyf'teki tarihi yapılar gibi, sulara teslim olan 83 metre uzunluğundaki, dört kemerli bu tarihi yapı, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 2019 yılında tamamlanan restorasyon ile asırlar sonra sağlam bir şekilde yeniden gün yüzüne çıkabilmek için hazırlandı.
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 2018 yılında restoresine başlanılan 2019 yılında restorasyonu tamamlanan Altınlı Köprüsü, Halfeti ve Hasankeyf gibi sular altında kalacak. Tarihi köprü, yüzyıllar sonra yeniden gün yüzüne sağlam bir şekilde çıkabilmesi için restore edildi.
Dört kemerden oluşan ve 83 metre uzunluğundaki köprü su tutulmasıyla kısmen sular altında kaldı. Bir kısmı sular altında kalan köprünün bulunduğu bölgede su seviyesi her geçen gün yükseliyor. Su seviyesinin yükselmesiyle baraj tamamen sular altında kalacak.
Çetintepe Barajı'nda Ağustos ayında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımlarıyla su tutma işlemi yapıldı. Adıyaman - Göksu Araban Projesi kapsamında inşa edilen Çetintepe Barajı'nda depolanacak sular ile Kahramanmaraş ve Adıyaman'da toplam 268 bin 650 dekar araziye sulama suyu sağlanacak.
Çetinetepe Barajı 116 metre yüksekliğindeki gövdesinin arkasında biriktirdiği sulardan tarımsal sulamanın yanı sıra içme suyu temini ve enerji üretimi maksadıyla da faydalanılacak. Çetintepe Barajı, yıllık yaklaşık 24 milyon kilovatsaatlik elektrik enerjisi üretimi de gerçekleştirecek.