Adilcevaz sahili Antalya'yı andırıyor: Tıklım tıklım doldu

4

Ziyaretçilerden Zeki Yavuz, sahilleri çok beğendiğini belirterek, "Doğal güzellikleri, huzurlu atmosferi ve eşsiz Van Gölü manzarasıyla Adilcevaz, yaz aylarında alternatif tatil rotası arayanların ilgisini çekmeye devam ediyor. Bölgenin turizm potansiyeli her geçen yıl artıyor. Yapılan yatırımlarla Adilcevaz'ın daha fazla ziyaretçiyi ağırlamasını bekliyoruz" dedi.