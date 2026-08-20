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Adilcevaz sahili Antalya'yı andırıyor: Tıklım tıklım doldu

20.08.2026 - 09:14Güncellenme Tarihi:

Van Gölü'nün kuzey kıyısında yer alan Bitlis'in Adilcevaz ilçe sahili, yaz mevsiminde masmavi suları, uzun kumsalları ve eşsiz doğa manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

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1Adilcevaz sahili Antalya'yı andırıyor: Tıklım tıklım doldu

Turkuaz renkteki göl suyu ve Süphan Dağı'nın oluşturduğu kartpostallık manzara, ilçeyi bölgenin önemli turizm destinasyonlarından biri haline getiriyor. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Adilcevaz sahillerinde hareketlilik de gözle görülür şekilde yükseldi.

2Adilcevaz sahili Antalya'yı andırıyor: Tıklım tıklım doldu

Serinlemek isteyen vatandaşlar ve çevre illerden gelen ziyaretçiler, Van Gölü kıyısındaki plajlarda hem yüzmenin hem de doğayla iç içe vakit geçirmenin keyfini yaşıyor.

3Adilcevaz sahili Antalya'yı andırıyor: Tıklım tıklım doldu

37 kilometrelik kıyı şeridine sahip Adilcevaz; halk plajları, mesire alanları ve sosyal donatılarıyla dikkat çekerken, gölün sodalı ve temiz suyu ziyaretçilere farklı bir yüzme deneyimi sunuyor. İlçeye gelen tatilciler, sahillerin temizliği ve doğal güzelliğinin keyfini yaşıyor.

4Adilcevaz sahili Antalya'yı andırıyor: Tıklım tıklım doldu

Ziyaretçilerden Zeki Yavuz, sahilleri çok beğendiğini belirterek, "Doğal güzellikleri, huzurlu atmosferi ve eşsiz Van Gölü manzarasıyla Adilcevaz, yaz aylarında alternatif tatil rotası arayanların ilgisini çekmeye devam ediyor. Bölgenin turizm potansiyeli her geçen yıl artıyor. Yapılan yatırımlarla Adilcevaz'ın daha fazla ziyaretçiyi ağırlamasını bekliyoruz" dedi.