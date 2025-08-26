Adana'da gençlere tamamen ücretsiz hizmet! Katılım yoğun

1

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Adana'da her yıl onlarca çocuk girdikleri sulama kanallarında hayatını kaybediyor. Bu nedenle Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de kent genelinde havuz sayısını artırdı. Birçok çocuk ve gencin kanallar yerine havuzlara girmesi sağlandı.Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol sonrasında hayata geçirilen 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projesiyle şimdi çocuklar, kentteki 1 olimpik, 2 yarı olimpik ve 11 portatif havuzda hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de uzman eğitmenlerden yüzme dersi alıyor.Kurumun verilerine göre Seyhan, Çukurova, Yüreğir, Sarıçam, Kozan, Ceyhan ve İmamoğlu ilçelerinde bugüne kadar 9 bin 438 katılımcıya yüzme eğitimi verildiği, 2018 yılından bu yana ise 206 bin 979 çocuğa yüzme öğretildiği ifade edildi.