Adana'da bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Toroslar EDAŞ duyurdu

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. (Toroslar EDAŞ), 9 Kasım Pazar günü Adana’nın bazı ilçelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamasda, kesintilerin bakım, onarım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında gerçekleştirileceği belirtildi. Buna göre Ceyhan, Çukurova, İmamoğlu, Kozan, Sarıçam, Seyhan ve Yumurtalık ilçelerindeki belirli mahallelerde elektrik geçici olarak kesilecek.