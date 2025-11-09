Adana'da bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Toroslar EDAŞ duyurdu
Toroslar EDAŞ, 9 Kasım’da Adana’nın bazı ilçelerinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla planlı elektrik kesintisine gidileceğini açıkladı.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. (Toroslar EDAŞ), 9 Kasım Pazar günü Adana’nın bazı ilçelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamasda, kesintilerin bakım, onarım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında gerçekleştirileceği belirtildi. Buna göre Ceyhan, Çukurova, İmamoğlu, Kozan, Sarıçam, Seyhan ve Yumurtalık ilçelerindeki belirli mahallelerde elektrik geçici olarak kesilecek.
İşte planlı elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler ve bilgileri:
CEYHAN
Kesinti saati: 09:00 - 17:00
Kesintiden etkilenecek cadde/sokaklar: İNÖNÜ, İLHAN EGEMEN DARENDELİOĞLU
Kesinti saati: 11:30 - 17:00
Kesintiden etkilenecek cadde/sokaklar: 3824, BOTAŞ, İNCİRLİ GİRİŞ, BOTAŞ YOLU, CEYHAN OSB-, COSB1003, COSB1006
ÇUKUROVA
Kesinti saati: 07:00 - 13:00
Kesintiden etkilenecek cadde/sokaklar: 1, 130001, 130002, 130006, 130007, 130008, 130010, KÖYİÇİ, KÜME EVLERİ, KÜME EVLERİ (YEŞİLVADİ 4)-, LİMON ÇİÇEĞİ, PORTAKAL ÇİÇEĞİ, PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN, TAPANTEPE, TAPANTEPE YOLU, FAKILAR, KARANFİLKÖY VİLLALARI, 90001, 90003, 90004, 90006, 90008, 90009, 90014, 90016, 90020, 90051, 90055, 90056, 93003, 93016, 93023, TURHAN CEMAL BERİKER, 91018, 92001, 92002, 92003, 92005, 92006, 92007, 92008, 92009, 92010, 92011, 92012, 92014, 92015, 92021, 92023, 92025, SINIR, 91001, 91004, 91005, 91006, 91007, 91008, 91009, 91010, 91011, 91012, 91013, 91014, 91015, 91016, 91017, AVADAN, BAHÇE
Kesinti saati: 07:00 - 13:00
Kesintiden etkilenecek cadde/sokaklar: 129202, 90050, ARİF NİHAT ASYA, 1, LİMON ÇİÇEĞİ, TAPANTEPE, 90001, 90003, 90005, 90007, 90009, 90012, 90013, 90015, 90017, 90018, 90019, 90021, 90025, 90027, 90029, 90031, 90033, 90037, 90041, 90051, 90053, 90055, 90056, 90117, 90121, 90123, 90127, 90131, 90133, 90135, 90137, 90143, 90149, 90153, 90286, 90290, PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN, ŞEHİT GÖKHAN ARIK, YESIL VADI VILLALARI
Kesinti saati: 10:00 - 17:30
Kesintiden etkilenecek cadde/sokaklar: 89018, 89024
İMAMOĞLU
Kesinti saati: 09:00 - 15:30
Kesintiden etkilenecek cadde/sokaklar: 1010, 998, 1008, 1001, 1014, ABDİLUŞAĞI, 1009 /2, 1006, 992, 1011, 1003, HASANKAHYALAR-, 1000/1, 1007, 1000, AĞCAKAHYALAR-, 1004, AYDIN MERKEZ, HAÇYÜKSEĞİ, KIZILHÖYÜK, YAĞLIÖREN, BAĞTEPE DOĞU, KUZEY/1, BATI, 1057, CAMİLİYOL, 1063, CAMİLİ 2, 1050, 1059, 1051, 1054, KOY, 1060, 1069, 1060/1, 1053, 1066, 1052, 1056, 1068, DAMYERİ/1, 2.KÜME, 1.KÜME, HACIKERİMLİ, KOLTAKLI, SARIAĞAÇ, 1263, 1265, ŞEHİT KADİR DEMİRYÜREK, ŞEHİT PİLOT HAVVA BULUT, 1267, 1272/7, 1262, 1272, 1265/1, YENİ MUSTAFAOĞLU-, 1258, SEVİNÇLİ-, 1272/1, ÇÖBÜK, TEPECİKÖREN KARŞIYAKA, SARIGEÇİLİ, TEPECİKÖREN MERKEZ, TEKELİ, 1364 ELİFÇELER, 1364 ELİFÇELER/6, ELİFÇELER-, CUMHURİYET/1, SÜLÜKLÜ, ŞAHİNTEPESİ, SAKIZTEPE, DADALOĞLU/1, KARACAOĞLAN/6
KOZAN
Kesinti saati: 09:00 - 15:30
Kesintiden etkilenecek cadde/sokaklar: 1010, 998, 1008, 1001, 1014, ABDİLUŞAĞI, 1009 /2, 1006, 992, 1011, 1003, HASANKAHYALAR-, 1000/1, 1007, 1000, AĞCAKAHYALAR-, 1004, AYDIN MERKEZ, HAÇYÜKSEĞİ, KIZILHÖYÜK, YAĞLIÖREN, BAĞTEPE DOĞU, KUZEY/1, BATI, 1057, CAMİLİYOL, 1063, CAMİLİ 2, 1050, 1059, 1051, 1054, KOY, 1060, 1069, 1060/1, 1053, 1066, 1052, 1056, 1068, DAMYERİ/1, 2.KÜME, 1.KÜME, HACIKERİMLİ, KOLTAKLI, SARIAĞAÇ, 1263, 1265, ŞEHİT KADİR DEMİRYÜREK, ŞEHİT PİLOT HAVVA BULUT, 1267, 1272/7, 1262, 1272, 1265/1, YENİ MUSTAFAOĞLU-, 1258, SEVİNÇLİ-, 1272/1, ÇÖBÜK, TEPECİKÖREN KARŞIYAKA, SARIGEÇİLİ, TEPECİKÖREN MERKEZ, TEKELİ, 1364 ELİFÇELER, 1364 ELİFÇELER/6, ELİFÇELER-, CUMHURİYET/1, SÜLÜKLÜ, ŞAHİNTEPESİ, SAKIZTEPE, DADALOĞLU/1, KARACAOĞLAN/6
SARIÇAM
Kesinti saati: 09:00 - 17:00
Kesintiden etkilenecek cadde/sokaklar: 3001, 3042, DİLEK ATLIĞ, KOZAN, 552, 553, 554, 555, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 622, 624, 637, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 652, 653, 654, 655, 656, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 666, 701, 774, 881, 913, BOZDERE, ELİF SU ULUDAĞ, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, M.FEVZİ ÇAKMAK, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2823, 2824, 2825, 2826, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843, 2844, 2845, 2846, 2847, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2859, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2874, 2883, 2903, 2944, AHMET SARIKAYA, HATİCE YAVUZ, SOFULU
SEYHAN
Kesinti saati: 09:00 - 17:00
Kesintiden etkilenecek cadde/sokaklar: 12136, 12149, 12173, 12189, 12191, 12193, 12195, 12199, 12201, 12203, 12254, AKKAPI, ŞIH CEMİL, 7002-, 7004-, 7005, 7008, 7010, 7012, 7013, 7014, 7015, 7017, 7018, 7019, 7021, 7023, 7025, 7027, 7029, 7033, SETÜSTÜ, ŞEHİTLER, 35, 37, 38, 40, 54, ÇADIR KÜMESİ2, ÖZGÜR, 27, 28, 29, 31, 32, 33, ÇADIR KÜMESİ-, ÇİFTLİK EVLERİ, MENEMENCİOĞLU, 46, 5010, ÇİFTLİKEVLERİ, 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, YENİGÖL, 10002, 10037, 10051, HADIRLI, 12, 13, 14, 15, BELEDİYE, ÇADIR KÜMESİ_1, DEMOKRASİ, ERDAL İNÖNÜ, ŞEHİT ER MUHTEŞEM MURAT KARAALİ, ŞEHİT GÖKHAN AYGÜL, ZÜBEYDE HANIM, 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 9, KAVAKLI MEVKİ, ŞEHİT HAYDAR GÖZEL, 8001, 8002, 8003, 8004, 8005, 8006, 8007, 8009, 8010, 41, 42, 43, 44, KÖYLÜOĞLU KÜME EVLERİ, YEŞILEVLER, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, MUSTAFA KEMALPAŞA, MÜRSELOĞLU, 21, 22, 23, 24, 25, 26, UĞUR MUMCU, 16, 17, 18, 19, 20, 70, ÖZGÜRLÜK, ŞEHİT ÖZ SAVAŞ DAĞLI, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9012, 9013, 6001, 6002, 6003, 6004, 6005, 6006, 6007, 6008, 6009, 6011, 6012, 6013-, 6015, 6019, 6021, ÇÖPLÜ, KEFELİ
Kesinti saati: 09:30 - 13:30
Kesintiden etkilenecek cadde/sokaklar: 46239
YUMURTALIK
Kesinti saati: 09:30 - 13:00
Kesintiden etkilenecek cadde/sokaklar: 4001, DEMİRTAŞ, YUMURTALIK, HEREKLİ SOKAK