• 26 Mart 2022 - 11:49 • Son Güncelleme:
Abdürrahim Albayrak Kerem - Taylan transferinin perde arkasını anlattı salondakiler şaşırdı kaldı
Mali Genel Kurul için salonda olan ve çok çarpıcı açıklamalarda bulunan Galatasaray'ın eski 2.Başkanı Abdürrahim Albayrak, Galatasaray'ın iki yetenekli futbolcusu olan Taylan Antalyalı ve Kerem Aktürkoğlu'nun transfer serüvenine ışık tuttu. İşte Albayrak'ın o sözleri...
• 26 Mart 2022 - 11:49 • Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın olağan mali genel kurulu toplantısında ilk gerginlik Abdurrahim Albayrak ile Burak Elmas arasında yaşandı. Sarı-Kırmızılıların eski başkanı Abdurrahim Albayrak, Burak Elmas'ı, basın mensuplarının toplantıya alınmaması üzerinden eleştirdi.
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Abdurrahim Albayrak, Kerem Aktürkoğlu ve Taylan Antalyalı transferlerine de değindi. 'Kerem Aktürkoğlu'nu Erzincanspor'dan transfer edişimin hikayesini bir anlatsam şaşırırsınız' diyen Albayrak, "Erzincanlı genel müdür yardımcımı Erzincan'a gönderdim.
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