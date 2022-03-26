Abdürrahim Albayrak Kerem - Taylan transferinin perde arkasını anlattı salondakiler şaşırdı kaldı

"Bu kürsüden sizlere söz vermiştim. 'Ada namus sözümüzdür, her ne olursa olsun halledeceğiz' demiştim." diyen Albayrak, "Bu zafer, Burak Elmas başkanımızın dönemine nasip oldu. Onlarında emekleri var ama yönetimden ayrılınca da gerekli yerlerde konuşmaları yaptım." ifadelerini kullandı.