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GalatasarayAbdürrahim Albayrak Kerem - Taylan transferinin perde arkasını anlattı salondakiler şaşırdı kaldı
HaberlerGalatasaray Haberleri Abdürrahim Albayrak Kerem - Taylan transferinin perde arkasını anlattı salondakiler şaşırdı kaldı
• 26 Mart 2022 - 11:49 • Son Güncelleme:

Abdürrahim Albayrak Kerem - Taylan transferinin perde arkasını anlattı salondakiler şaşırdı kaldı

Mali Genel Kurul için salonda olan ve çok çarpıcı açıklamalarda bulunan Galatasaray'ın eski 2.Başkanı Abdürrahim Albayrak, Galatasaray'ın iki yetenekli futbolcusu olan Taylan Antalyalı ve Kerem Aktürkoğlu'nun transfer serüvenine ışık tuttu. İşte Albayrak'ın o sözleri...

• 26 Mart 2022 - 11:49 • Son Güncelleme:
1Abdürrahim Albayrak Kerem - Taylan transferinin perde arkasını anlattı salondakiler şaşırdı kaldı
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Galatasaray'ın olağan mali genel kurulu toplantısında ilk gerginlik Abdurrahim Albayrak ile Burak Elmas arasında yaşandı. Sarı-Kırmızılıların eski başkanı Abdurrahim Albayrak, Burak Elmas'ı, basın mensuplarının toplantıya alınmaması üzerinden eleştirdi.

2Abdürrahim Albayrak Kerem - Taylan transferinin perde arkasını anlattı salondakiler şaşırdı kaldı

"Tüm Galatasaraylıları sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Bu mali kurul umarım birleştirici olur. Umarım buradan kol kola çıkarız.

3Abdürrahim Albayrak Kerem - Taylan transferinin perde arkasını anlattı salondakiler şaşırdı kaldı

Galatasaray kulübünün basına ihtiyacı var. Basını dışlamamalıyız, hiç bir kurum basınsız bir yere gidemez. Onlar bizi dağ, tepe deplasman demeden hep takip etti. Keşke Burak Elmas başka bir karar alsaydı.

4Abdürrahim Albayrak Kerem - Taylan transferinin perde arkasını anlattı salondakiler şaşırdı kaldı

Duygun Yarsuvat, Mustafa Cengiz ve Selahattin Beyazıt başkanlarımızı rahmetle anıyorum. Mustafa Cengiz yönetimindeki bütün arkadaşlarımız olarak gece gündüz demeden çalıştık. Rahmetli Cengiz beyin ameliyatından çıktığında bana ilk olarak 'Bankalar işini ne yaptın Abdurrahim?' demişti."

5Abdürrahim Albayrak Kerem - Taylan transferinin perde arkasını anlattı salondakiler şaşırdı kaldı

Abdurrahim Albayrak, Kerem Aktürkoğlu ve Taylan Antalyalı transferlerine de değindi. 'Kerem Aktürkoğlu'nu Erzincanspor'dan transfer edişimin hikayesini bir anlatsam şaşırırsınız' diyen Albayrak, "Erzincanlı genel müdür yardımcımı Erzincan'a gönderdim.

6Abdürrahim Albayrak Kerem - Taylan transferinin perde arkasını anlattı salondakiler şaşırdı kaldı

Onu almayı kafaya koymuştum. Kerem'i her hafta aradım, babasını da aradım. Babası da Rizelidir. Geçen sene 850 bin TL'ye oynadı. Galatasaray'a çok büyük katkısı olacak." ifadelerini kullandı.

7Abdürrahim Albayrak Kerem - Taylan transferinin perde arkasını anlattı salondakiler şaşırdı kaldı

Bir Taylan Antalyalı olayı vardı, çok büyük kulüpler devreye girmişti. İnşallah Taylan çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Bugün barış içerisinde geçmesini dilediğimiz mali kongrenin bütün Galatasaray camiasına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” açıklamasında bulundu.

8Abdürrahim Albayrak Kerem - Taylan transferinin perde arkasını anlattı salondakiler şaşırdı kaldı

"Bu kürsüden sizlere söz vermiştim. 'Ada namus sözümüzdür, her ne olursa olsun halledeceğiz' demiştim." diyen Albayrak, "Bu zafer, Burak Elmas başkanımızın dönemine nasip oldu. Onlarında emekleri var ama yönetimden ayrılınca da gerekli yerlerde konuşmaları yaptım." ifadelerini kullandı.

9Abdürrahim Albayrak Kerem - Taylan transferinin perde arkasını anlattı salondakiler şaşırdı kaldı

Albayrak, "Bu yaptıklarımızın gururunu ve huzurunu yaşıyoruz. 3,5 yıl içerisinde hatalarımız muhakkak vardır, zaman zaman da eleştiri aldık hepsine saygım sonsuz. Boynumuz kıldan incedir." açıklamasını yaptı.

10Abdürrahim Albayrak Kerem - Taylan transferinin perde arkasını anlattı salondakiler şaşırdı kaldı

 

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