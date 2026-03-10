ABD İran savaşında yıldızı parladı: O ilçe stratejik güç oldu

3





Zorlu kış şartlarına rağmen üretim sürüyor



Gabar Dağında kış aylarında kar kalınlığı yer yer 1,5 metreye kadar ulaşıyor. Sert iklim ve zorlu arazi şartlarına rağmen üretim aralıksız devam ediyor. Bu durum, sahadaki operasyonel kapasitenin ve enerji kararlılığının bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Hürmüz Boğazı küresel petrol ticaretinin ana arterlerinden biri. Kapanması ile birlikte, dünya piyasalarında fiyat şokuna yol açmaya devam ediyor. İthalatçı ülkeler için arz riski ve ekonomik çöküş anlamı taşıyor. Buna karşılık, Gabar petrolü, Türkiye’nin yerli ve milli enerji hamlesinin en somut sonucu olarak ortaya çıkıyor. Günlük 81 bin varillik üretimle stratejik katkı sağlıyor. Yıllık 2 milyar dolarlık ekonomik değer üretiyor. Türkiye’nin enerji arz güvenliğini güçlendiriyor



Enerji jeopolitiğinin sertleştiği bu dönemde Şırnak’tan yükselen üretim, Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltan en kritik unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Hürmüz’de yaşanan her gelişme küresel piyasaları sarsarken, Gabar’daki her yeni varil Türkiye’nin enerji bağımsızlığı yolculuğunda stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.