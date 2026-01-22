96 yaşında gençlere taş çıkarıyor! Kore Gazisi Şevki Kanak ata binmekten vazgeçemiyor

3

Savaştan sonra köyüne dönen Kanak, “Köye gelince davar güttüm. Çobanlığa devam ettim. Bizim yaylamız vardı. Gençliğimde at biniyordum. Kendi atımız vardı. Yaylada koştururduk. Günümüz geçerdi. Arkadaşlar bindiriyor. Korkuyorum ama yine de binmek istiyorum. At üzerinde olmanın duygusu başka. Atın tadı başka. Üzerine binip de cirit oynamak başka, köye gitmek başka. Ne desem faydasız. Gençler ata binsin. Babamlar köyde at üzerinde cirit oynardı. Atları severim. Elimizde yetiştirirdik. Atlar aynı arkadaşım gibi” dedi.Şevki Kanak’ın damadı Nurullah Uçar (40) ise “Kendi atlarımız var. At sevgimiz var. Çoluk çocuk hep beraber biniyoruz. Kayınbabam da ata binmek istedi. Kendisi Kore gazisi. Herkese ata binmeyi öneririm. Biz her hafta sonu at binmeye geliriz. Çoluk çocuk hep birlikte ata bineriz. Kayınbabam daha önceden biniyormuş. Buraya da gelince çocukları gördü. Çocukları gördükten sonra ‘beni bu ata bindirin’ dedi” diye konuştu.