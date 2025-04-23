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Gündem8 deprem peşpeşe oldu! Prof. Dr. Naci Görür'den flaş açıklamayı yaptı: Büyüklük bekleniyor
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8 deprem peşpeşe oldu! Prof. Dr. Naci Görür'den flaş açıklamayı yaptı: Büyüklük bekleniyor

İstanbul'da 6.2 şiddetindeki depremin ardından artçı sarsıntılar da devam etti. Saat 12.19'daki 3,9 büyüklüğündeki depremden sonraki sarsıntılar ise sırasıyla saat 12.49'da 6,2, saat 12.51'de 5,9 ile 4,4, saat 13.01'de 4,8, 13.02'de ise 4,5 ile 4,9, 13.07'de ise 3,4 büyüklüğünde meydana geldi. Prof. Dr. Naci Görür depreme dair açıklamalarda bulundu.

• 23 Nisan 2025 - 14:54 • Son Güncelleme:
• 23 Nisan 2025 - 14:54 • Son Güncelleme:
18 deprem peşpeşe oldu Prof. Dr. Naci Görürden flaş açıklamayı yaptı: Büyüklük bekleniyor

Marmara denizinde tedirginlik yaratan 4.0 şiddetindeki ilk depremin üzerinden çok geçmeden İstanbul 6.2 büyüklüğündeki depremle sallandı.

28 deprem peşpeşe oldu Prof. Dr. Naci Görürden flaş açıklamayı yaptı: Büyüklük bekleniyor

AFAD’dan yapılan açıklamaya göre İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında 6.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Konuya ilişkin Prof. Dr. Naci Görür açıklama yaptı.

38 deprem peşpeşe oldu Prof. Dr. Naci Görürden flaş açıklamayı yaptı: Büyüklük bekleniyor

“İstanbul’da Marmara Denizinde, Kumburgaz fayı üzerinde çok deprem oluyor. Değişik büyüklükte. Bunlar Marmara’da beklediğimiz büyük deprem değil. Bunlar bu fayın biriktirdiği stresi artırıyor. Yani kırılmaya zorluyor. Burada asıl deprem daha büyük ve 7’nin üzerinde olacak.

48 deprem peşpeşe oldu Prof. Dr. Naci Görürden flaş açıklamayı yaptı: Büyüklük bekleniyor

Deprem deprem olduğu zaman konuşulmayacak kadar önemli bir konudur. Depremin olmadığı zaman konuşup önlem almak lazım. Bunu başta hükümet, sonra belediye ve halk el ele vererek kenti depreme hazırlaması lazım. Kentsel dönüşüm, bina yapmak kenti depreme hazırlamak değildir. Deprem dirençli kent apayrı şeydir. Artık gerekeni halk yapmalıdır. Yapacağı şey gözetim ve denetimdir.”

58 deprem peşpeşe oldu Prof. Dr. Naci Görürden flaş açıklamayı yaptı: Büyüklük bekleniyor



Sarsıntıların en küçüğü İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi açıklarında 3,4, en büyüğü ise yine Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde oldu.

Saat 12.19'daki 3,9 büyüklüğündeki depremden sonraki sarsıntılar ise sırasıyla saat 12.49'da 6,2, saat 12.51'de 5,9 ile 4,4, saat 13.01'de 4,8, 13.02'de ise 4,5 ile 4,9, 13.07'de ise 3,4 büyüklüğünde meydana geldi.