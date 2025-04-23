8 deprem peşpeşe oldu! Prof. Dr. Naci Görür'den flaş açıklamayı yaptı: Büyüklük bekleniyor
İstanbul'da 6.2 şiddetindeki depremin ardından artçı sarsıntılar da devam etti. Saat 12.19'daki 3,9 büyüklüğündeki depremden sonraki sarsıntılar ise sırasıyla saat 12.49'da 6,2, saat 12.51'de 5,9 ile 4,4, saat 13.01'de 4,8, 13.02'de ise 4,5 ile 4,9, 13.07'de ise 3,4 büyüklüğünde meydana geldi. Prof. Dr. Naci Görür depreme dair açıklamalarda bulundu.
• 23 Nisan 2025 - 14:54 • Son Güncelleme:
• 23 Nisan 2025 - 14:54 • Son Güncelleme: