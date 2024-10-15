77 yaşındaki emekli Tümgeneral tenisteki başarılarıyla tarihe geçmek istiyor

TENİSİN FAYDASI ÇOK

Türkiye'de ve dünyada birçok derece aldığını belirten Müldür, “Türkiye'ye döndükten sonra da hep tenis oynadım. Emekli olduktan sonra artık şampiyonalara katıldım ve birçok Türkiye şampiyonluğu elde ettim. Türkiye'de ilk kez dünya tenis sıralamasında hem tekler hem de çiftler kategorisinde yaş grubumda dünyada ilk 10'un içerisine girdim. Son olarak da dünya 3 numarası oldum. Şimdi Macaristan'a gideceğim ve dünya 1 numarası olmak için yarışacağım” ifadelerini kullandı.Öte yandan emekli Tümgeneral Nejat Müldür, gençlere ve yaşıtlarına tavsiyelerde bulunarak, şunları söyledi:“Emekli olduktan sonra sosyal yalnızlık oluyor. Sosyal yalnızlık demansa götürür. Ancak tenis oynarken hem hayatına hareket getiriyorsun hem de bir ortamın oluyor. Tenisin insan sağlığına faydası çok. Gençlere tenisi öneriyorum. Sporla ilgilenen kişi beslenmesine dikkat eder. Uyuşturucu maddelerden korunur.”