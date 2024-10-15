Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gündem77 yaşındaki emekli Tümgeneral tenisteki başarılarıyla tarihe geçmek istiyor
HaberlerGündem Haberleri 77 yaşındaki emekli Tümgeneral tenisteki başarılarıyla tarihe geçmek istiyor

77 yaşındaki emekli Tümgeneral tenisteki başarılarıyla tarihe geçmek istiyor

İstanbul'da yaşayan 77 yaşındaki emekli Tümgeneral Nejat Müldür, vakit geçirmek için başladığı teniste, kendi yaş kategorisinde dünyada 3 numara oldu. Macaristan'a gidecek olan Müldür, MT700 Budapest'te yaş kategorisinde zirvede yer almak için yarışacak.

İHA
• 15 Ekim 2024 - 11:16 • Son Güncelleme:
İHA
• 15 Ekim 2024 - 11:16 • Son Güncelleme:
177 yaşındaki emekli Tümgeneral tenisteki başarılarıyla tarihe geçmek istiyor

Nejat Müldür, 1992-1994 yılları arasında NATO'ya tahsisli Türk Tümeni'nin teşkil ve konuşlandırma faaliyetleri çerçevesinde albay rütbesiyle Türkiye ve Almanya'daki çalışmalara proje subayı olarak katıldı.

277 yaşındaki emekli Tümgeneral tenisteki başarılarıyla tarihe geçmek istiyor

Burada tenis sporuyla tanışan Müldür, yabancı mevkidaşlarıyla tenis oynamaya başladı. Türkiye'ye döndükten sonra da tenise devam eden Müldür, 30 Ağustos 1996 tarihinde tuğgeneralliğe terfi ederek Silopi'de konuşlu 23. Piyade Tugay Komutanlığı görevini ve 1. Ordu Harekat Kurmay Yardımcı Başkanlığı görevini yürüttü.

377 yaşındaki emekli Tümgeneral tenisteki başarılarıyla tarihe geçmek istiyor

Nejat Müldür, 30 Ağustos 2000'de tümgeneralliğe terfi etti, 2005 yılında da emekli oldu.

477 yaşındaki emekli Tümgeneral tenisteki başarılarıyla tarihe geçmek istiyor

Hem tümgenerallik görevini yaparken hem de emeklilikte tenisten bir an olsun kopmayan Müldür, kendi yaş kategorisinde birçok şampiyonluk elde etti.

5DÜNYA ŞAMPİYONU OLMAK İÇİN YARIŞACAK

DÜNYA ŞAMPİYONU OLMAK İÇİN YARIŞACAK

Son olarak da Uluslararası Tenis Federasyonu +75 yaş tekler kategorisinde dünyanın 3 numarası oldu. Adana'da bulunan Adana Tenis Dağ ve Su Sporları Kulübü'nde idmanlarını sürdüren Müldür, 20 Ekim'de Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek 'MT700 Budapest'te dünyanın 1 numarası olmak için yarışacak.

6ALMANYADA TENİS İLE TANIŞTIM

ALMANYA'DA TENİS İLE TANIŞTIM

Tümgeneral Nejat Müldür, “45 yıl boyunca Türkiye'nin birçok bölgesinde görev yaptım ama en önemlisi Kuzey Irak bölgesiydi. O bölgelerde komutanlık yaptım. 45 yıllık askeri kariyerimin ardından emekli oldum. NATO görevi için Almanya'ya gitmiştim ve orada doktorun 'mutlaka hayatınıza hareket getirmeniz lazım' sözü üzerine tenis ile tanıştım” dedi.

7TENİSİN FAYDASI ÇOK

TENİSİN FAYDASI ÇOK

Türkiye'de ve dünyada birçok derece aldığını belirten Müldür, “Türkiye'ye döndükten sonra da hep tenis oynadım. Emekli olduktan sonra artık şampiyonalara katıldım ve birçok Türkiye şampiyonluğu elde ettim. Türkiye'de ilk kez dünya tenis sıralamasında hem tekler hem de çiftler kategorisinde yaş grubumda dünyada ilk 10'un içerisine girdim. Son olarak da dünya 3 numarası oldum. Şimdi Macaristan'a gideceğim ve dünya 1 numarası olmak için yarışacağım” ifadelerini kullandı.Öte yandan emekli Tümgeneral Nejat Müldür, gençlere ve yaşıtlarına tavsiyelerde bulunarak, şunları söyledi:“Emekli olduktan sonra sosyal yalnızlık oluyor. Sosyal yalnızlık demansa götürür. Ancak tenis oynarken hem hayatına hareket getiriyorsun hem de bir ortamın oluyor. Tenisin insan sağlığına faydası çok. Gençlere tenisi öneriyorum. Sporla ilgilenen kişi beslenmesine dikkat eder. Uyuşturucu maddelerden korunur.”