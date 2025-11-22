75 yaşında babasından öğrendiğini sürdürüyor! Kahramanmaraş'ta eşsiz el işçiliği
Kahramanmaraş'ta 75 yaşındaki bıçak ustası Hasan Tandoğdu, 60 yılı aşkın süredir babadan öğrendiği mesleği el işçiliğiyle sürdürüyor.
Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Divanlı Mahallesi'nde 15 yaşında başladığı bıçakçılık mesleğini 75 yaşında hâlâ sürdüren Hasan Tandoğdu, tarihi Kapalı Çarşı'daki dükkânında tamamen el işçiliğiyle hazırladığı koç boynuzu bıçaklarıyla geleneği yaşatıyor.
Babasından öğrendiği mesleği bugün oğluyla birlikte devam ettiren Tandoğdu, 60 yılı aşkın emeğiyle kentin en eski ustaları arasında yer alıyor.
Mesleğe başlama hikâyesinden bugüne kadar yaşadıklarını anlatan Hasan Tandoğdu, "Divanlı Mahallesi'nde bu işe babamla beraber 15 yaşında başladık. 15 yaşında başladık, babamla beraber bu işi öğrendik. Babam yaşlanınca tekrar gene gelip bu işe kendimiz el aldık abilerimle. Abilerimle 15-20 yılda beraber çalıştık. Daha sonra kendimize ayrı bir iş yeri açtık. Çocuklarımızla beraber bu işleri koç boynuzu işe devam ettik, devam ediyoruz" dedi.
Çalışmaya ömrü yetinceye kadar devam edeceğine de değinen Tandoğdu, "60 yıl bu işin içine severek mesleğimizi yapıyoruz. Oğullarımıza bu işi tavsiye ediyoruz, çalışıyoruz. Bizden sonra oğullarımız bu işlere devam eder inşallah. Devam edeceklerine de eminiz. Çünkü onlar da bu işi severek yapıyorlar. Severek yaptığın meslek her zaman tatlı olur. Zorunlu eğitim çıktıktan sonra çocuklar 16-17 yaşına kadar okula gidiyor çırak gelmez oldu. Kendi kendimize yapıyoruz kendi kendimize çalışıyoruz. Eş-dost ve yeğenlerim, oğullarımızın gayretleri ile bu işleri yürütüyoruz. Şimdi yaptığımız işlerin hepsi el işi. Belli kemiği alıyoruz o kemiği bıçak haline getiriyoruz. Çeliği döverek ocakta döverek bu hale getiriyoruz. Koç modeli özel ağızları keskin el yapımı memlekette her kesin beğendi kullandığı cep bıçağıdır" diye konuştu.