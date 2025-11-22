75 yaşında babasından öğrendiğini sürdürüyor! Kahramanmaraş'ta eşsiz el işçiliği

4

Çalışmaya ömrü yetinceye kadar devam edeceğine de değinen Tandoğdu, "60 yıl bu işin içine severek mesleğimizi yapıyoruz. Oğullarımıza bu işi tavsiye ediyoruz, çalışıyoruz. Bizden sonra oğullarımız bu işlere devam eder inşallah. Devam edeceklerine de eminiz. Çünkü onlar da bu işi severek yapıyorlar. Severek yaptığın meslek her zaman tatlı olur. Zorunlu eğitim çıktıktan sonra çocuklar 16-17 yaşına kadar okula gidiyor çırak gelmez oldu. Kendi kendimize yapıyoruz kendi kendimize çalışıyoruz. Eş-dost ve yeğenlerim, oğullarımızın gayretleri ile bu işleri yürütüyoruz. Şimdi yaptığımız işlerin hepsi el işi. Belli kemiği alıyoruz o kemiği bıçak haline getiriyoruz. Çeliği döverek ocakta döverek bu hale getiriyoruz. Koç modeli özel ağızları keskin el yapımı memlekette her kesin beğendi kullandığı cep bıçağıdır" diye konuştu.