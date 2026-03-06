7 yaşında başladı, 52’sinde hala devam ediyor! 1 güvercinle başladı, 200 oldu!

4

Güvercinler, vazgeçilmezlerimden birisidir. Benim için onlarsız yaşayamam. Onlar benim en büyük aşkım ve en büyük hobim oldular. Büyüğüm amcam oğlum, bana bir parça güvercin getirdi ve kendi çalıştığı için sonradan güvercinleri bana bıraktı. O günden beri bugüne kadar meraktan dolayı güvercinlerden vazgeçemiyorum. Toplamda 200 güvercinim var ve toplam maliyeti 150 ila 200 bin TL arasında değişiyor.