67 yıl önce Mardin'de şehit olup defnedilen askerin naaşı, Çankırı'ya nakledildi
Kaynak : AA
1958 yılında Mardin’de vatani görevini yaparken şehit düşen Jandarma Çavuş Mustafa Zamkı’nın naaşı, aradan geçen 67 yılın ardından memleketi Çankırı’ya getirilerek dualarla toprağa verildi. Şehidin ailesinin talebi üzerine başlatılan süreç, ilgili kurumların iş birliğiyle titizlikle yürütüldü.
Çankırı'nın Yapraklı ilçesi Müsellim köyü nüfusuna kayıtlı Zamkı'nın yakınlarının girişimiyle cenazenin Çankırı'ya nakledilmesi kararlaştırıldı. Şehit Zamkı'nın naaşı, Akdoğan köyündeki mezarı açılarak alınıp tabuta konuldu, ardından kara yolu ile Çankırı'ya getirildi.
Çankırı Şehitliği'nde düzenlenen törenle şehit Zamkı'nın cenazesi, 67 yıl aradan sonra memleketi Çankırı'da yeniden defnedildi. Cenaze töreninin ardından Garnizon Komutan Vekili Albay Yavuz Çörekçi, şehidin kardeşi Ali Zamkı'ya Türk bayrağını teslim etti.
Ali Zamkı, gazetecilere, ağabeyi şehit olduğunda kendisinin 5 yaşında olduğunu söyledi. O günün şartlarında cenazenin memleketlerine getirilemediğini dile getiren Zamkı, "O zaman geç haberimiz oldu. Allah razı olsun, şehidimizi getirdiler buraya." dedi.
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Çankırı Şubesi gönüllüsü Okan Sütçüoğlu ise şehit Zamkı'nın sınırı geçmeye çalışan grupla çatışarak şehit olduğunu belirterek, "Ali amcamız bize ulaştı. Onu 2 yıl önce, 65 yıl aradan sonra abisiyle buluşturduk. Sağ olsun, Akdoğan Köyü Muhtarı Mahmut Sarıdağ'ın çok büyük emeği var.
Ali amcamızın talebi olmuştu, biz kendisine yardımcı olduk. Milli Savunma Bakanlığı ve ilgili kurumlara yazılarımızı yazdık. Onlar da bize yardımcı oldu. Mardin ve Çankırı'daki tüm kurumların çok emeği var. Devletimiz her şeyi fazlasıyla yaptı. Kıymetli şehidimizi Çankırı Şehitliğimize defnetmenin gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.