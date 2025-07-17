67 yıl önce Mardin'de şehit olup defnedilen askerin naaşı, Çankırı'ya nakledildi

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Ali amcamızın talebi olmuştu, biz kendisine yardımcı olduk. Milli Savunma Bakanlığı ve ilgili kurumlara yazılarımızı yazdık. Onlar da bize yardımcı oldu. Mardin ve Çankırı'daki tüm kurumların çok emeği var. Devletimiz her şeyi fazlasıyla yaptı. Kıymetli şehidimizi Çankırı Şehitliğimize defnetmenin gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.