65 yıl sonra Hatay'da görüldü! Yollar göle döndü
HaberlerGündem Haberleri 65 yıl sonra Hatay'da görüldü! Yollar göle döndü

65 yıl sonra Hatay'da görüldü! Yollar göle döndü

04.09.2025 - 13:00Güncellenme Tarihi:

İskenderun ilçesinde sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağışla birlikte ilçedeki cadde ve sokaklar göle döndü.

Meydan Mahallesi'nde tıkanan rögarlar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Rögar kapaklarını temizleyerek biriken suyun tahliyesini sağlayan gençler, çevredekilerin takdirini kazandı.

Hatay'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Son 65 yılının en kurak yılının yaşandığı bölgede etkili olan yağış, bir nebzede olsa etkisini hissettirdi.

Rögar kapaklarını temizleyerek biriken suyun tahliyesini sağlayan gençler, çevredekilerin takdirini kazandı.

15 yaşındaki Arda Taha Harputlu ve abisi, vatandaşların ve araçların geçişine yardımcı olmak için ellerine aldıkları sopalarla giderleri açmaya çalıştı. Vatandaşlar, duyarlı davranışlarından ötürü Harputlu kardeşlere teşekkür etti. Yoğun yağış nedeniyle bölgede kısa süreli aksayan ulaşım, gençlerin çabasıyla normale döndü.

Yaşadıklarını anlatan Arda Taha Harputlu, "Sabah saat 07.30'da yağış başladı. Çok şiddetli olunca abimle birlikte dışarı çıktık. Rögar kapaklarını temizlemeye çalıştık.

"Vatandaşlar karşıdan karşıya geçemiyordu, araçlar da zorlanıyordu. Sopalarla giderleri açmaya uğraştık. Yolu açınca vatandaşlar bize teşekkür etti, alkışladılar. Herkes çok memnun oldu" dedi.

