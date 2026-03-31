5G'ye nasıl geçilir, ayarları nasıl yapılır? Android ve iPhone telefonlarda 5G açma
1 Nisan itibarıyla kapsama alanı içinde bulunan kullanıcılar, bu yeni nesil bağlantı teknolojisinden yararlanmaya başlayacak. Android ve iPhone kullanıcıları ise cihazlarında 5G ayarlarını nasıl açacaklarını merak ediyor. Peki, telefonlarda 5G nasıl açılır?
Yüksek hız ve düşük gecikme avantajı sunan yeni nesil bağlantı, mobil internet kullanımında büyük bir dönüşüm başlatılıyor. Peki Android ve iPhone telefonlarda 5G nasıl açılır?
ANDROID TELEFONLARDA 5G NASIL AÇILIR?Android cihazlarda 5G ayarları marka ve modele göre küçük farklılıklar gösterebilir, ancak genel adımlar şu şekildedir:1- Ayarlar uygulamasını açın.2- Bağlantılar ya da Ağ ve İnternet menüsüne girin.3- Mobil Ağlar seçeneğine dokunun.4- Tercih edilen ağ türü ya da Ağ modu bölümünü açın.5- Buradan 5G/4G/3G/2G (otomatik) ya da benzer bir seçeneği işaretleyin.Bu ayarı aktif ettiğinizde, bulunduğunuz bölgede 5G kapsaması varsa telefonunuz otomatik olarak 5G ağına bağlanacaktır.
IPHONE TELEFONLARDA 5G NASIL AÇILIR?Apple kullanıcıları için 5G ayarını açmak oldukça basittir:1- Ayarlar uygulamasını açın.2- Hücresel menüsüne girin.3- Hücresel Veri Seçenekleri seçeneğine dokunun.4- Ses ve Veri bölümüne girin.5- Buradan 5G Açık veya 5G Otomatik seçeneklerinden birini seçin.5G Açık: Her zaman 5G kullanır.5G Otomatik: Pil tasarrufu için gerektiğinde 4G’ye geçiş yapar.
5G KULLANMAK İÇİN GEREKENLER5G’yi aktif etmek için yalnızca ayarları açmak yeterli olmayabilir. Aşağıdaki şartların sağlanması gerekir:- 5G destekli bir telefon kullanıyor olmalısınız- Operatörünüzün 5G hizmeti sunuyor olması gerekir- 5G uyumlu SIM kartınız olmalıdır- Bulunduğunuz bölgede 5G kapsama alanı olmalıdır.
NEDEN 5G GÖRÜNMÜYOR?Eğer 5G seçeneğini göremiyorsanız şu nedenlerden biri söz konusu olabilir:- Cihazınız 5G desteklemiyor olabilir- Operatör ayarlarınız güncel olmayabilir- Bulunduğunuz bölgede henüz 5G altyapısı bulunmayabilir.