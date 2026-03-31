5G'ye nasıl geçilir, ayarları nasıl yapılır? Android ve iPhone telefonlarda 5G açma

ANDROID TELEFONLARDA 5G NASIL AÇILIR?Android cihazlarda 5G ayarları marka ve modele göre küçük farklılıklar gösterebilir, ancak genel adımlar şu şekildedir:1- Ayarlar uygulamasını açın.2- Bağlantılar ya da Ağ ve İnternet menüsüne girin.3- Mobil Ağlar seçeneğine dokunun.4- Tercih edilen ağ türü ya da Ağ modu bölümünü açın.5- Buradan 5G/4G/3G/2G (otomatik) ya da benzer bir seçeneği işaretleyin.Bu ayarı aktif ettiğinizde, bulunduğunuz bölgede 5G kapsaması varsa telefonunuz otomatik olarak 5G ağına bağlanacaktır.