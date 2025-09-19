53 yıl önce başladı! Günde 12 saat çalışıyor: Edirne’de yılın ahisi seçildi

4

EDESOB Başkanvekili Selçuk Gül de, amaçlarının ahilik bilincini geliştirmek olduğunu söyleyerek, “Bu yıl Ahilik Haftası’nın 38’incisini kutlayacağız. 22 ve 28 Eylül tarihleri arasında yapacağımız etkinlikler kapsamında, Ticaret İl Müdürlüğümüz ile birlikte ahilik bilincinin hatırlatılması ve geliştirilmesini sağlamaya çalışacağız. Şu an dükkanında bulunduğumuz Feridun ustamız, kutlama komitesi tarafından yılın ahisi seçildi. Kendisini tebrik ediyorum aşçılık alanında Duha Akan kalfamız, mobilya ve iç mekan tasarımı alanında Hüseyin Can Esen kardeşimiz yılın çırağı olarak seçildi. Kendilerini tebrik ediyorum” diye konuştu.