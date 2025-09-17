52 yaşında üniversiteli oldu, hedefi, ana dili Süryaniceye sahip çıkmak!

6

Süryani Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkan Prof. Dr. Mehmet Sait Toprak da Süryanice ile ilgili Türkiye'de pek çok alan olmasına rağmen çok az çalışma bulunduğunu ifade etti.



Toprak, bu yıl bölümlerine Hanım Beğtaş'ın da yerleştiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Bu bölümde Süryani kültürüne ve diline dair çalışmalar yapacağı için çok mutlu ve umutluyuz. Bilim öğrenmenin yaşı yoktur. Süryani kültürünün bütün derin yapısına sahip olması büyük bir avantaj. Bu dilin değerini bildiği için güzel başarılara imza atacağını düşünüyorum. Kendisine bu bölümde uzun yıllar çok güzel ve başarılı çalışmalar yapacağı ümidiyle hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."



Toprak, dünyadaki tüm Süryanileri lisans, yüksek lisans ve doktora yapmak için bölümlerine davet ettiklerini belirtti.