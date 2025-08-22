50 yıldır böylesi görülmedi! Bu hasat zengin edecek, zam geldi: Kilosu 6 bin TL

5

Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aslı Özkırım ve ekibinin Anzer Yaylası'nda referans olarak sağımını gerçekleştirdiği kovanları hatırlatan Deniz, bu kovanlardan alınan numunelere göre rekoltenin kovan başına ortalama 6,5 kilogram olduğunu gördüklerini dile getirdi. Deniz "Hacettepe Üniversitesi'nden Aslı Hocamız ve ekibi Anzer Yaylası'na gelerek bazı kovanları numune olarak almaktadır. O kovanlardan alınan ortalamayla 1 kovanın bal üretimi 6 buçuk kilogram olarak belirlendi. Yani Anzer Yaylası'nda ki 1 kovanda bu sezon ortalama 6 buçuk kilogram bal üretildi. Bu nedenle bu yıla son 50 yılın en verimli sezonu diyebiliriz. İnşallah Anzer Balı konusunda bu yıl tüm tüketicilerimize ulaşıp taleplerine karşılık verebileceğiz. Kooperatif olarak her yıl olduğu gibi bu yılda gerçek Anzer Balı'nı üreticilerimize ulaştırmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.