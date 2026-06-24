50 yıl önce keşfedilen o dağdan şifa fışkırıyor! Aynı aile 3 kuşaktır aynı işi yapıyor: Laboratuvar sonuçları şoke etti, tamamen şekersiz

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Üçüncü kuşak arıcı Selim Yılmaz, "İdil arıcılık için müsait bir bölge. Endemik bitki türleri var ve bitkiyle ısının birleşmesi, arıcılığın yapılması, işte balın, çiçek nektarının oluşması, balın oluşması. Bu şekilde, böyle bir döngü bu. Biz buraya üçüncü kuşak olarak geldik. İlk ben 2000'de gelmiştim. İdil, arıcılık için müsait bir bölge; yani biz insanlara da arıcılık yapmalarını tavsiye ediyoruz. Rahmetli dedem buraya 1970'li yıllarda ilk gelip bu bölgede arıcılık olacağını keşfeden insanlardan birisi. Onlarla beraber işte babamlar, amcamlar gelmişler. Biz üçüncü kuşak olarak biz de burada işimizi yapıyoruz. Haziranın işte sonları gibi artık burada yavaş yavaş çiçekler bittikten sonra, yavaş yavaş rakımı daha yüksek yaylalara çıkacağız. Şu anda bizim burada işte 700 civarında kovanımız var. Kurak olduğu yıllarda burada bal olmuyor. Mesela geçen sene arılarımızı hiç getirmedik. Yani bazı yıllar kovan başı 5 kilo bal da alabilirsiniz, bazı yıllar rekolte 35 kilograma da çıkabilir. Yani bu sene kovan başı rekoltenin 30 kiloların altında olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.