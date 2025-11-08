5 yıl önce her şeyi İstanbul'da bırakıp köyüne döndü! 24 ülkeden toplayarak üretime başladı! Satışlar uçtu

6

Gastronomi sektöründe kullanılan dünya mutfağı yaprakları, mini sebzeleri, taze baharatları ve yenilebilir çiçekleri artık kendi tohumlarından yetiştirdiğini belirterek yurt dışına da ürün göndermeyi hedefleyen Nilgün Demir, "Bu ürünlerimizin her biri sağlık, şifa deposu. Amasya’nın iklimi de çok uygun. Bu yıl kooperatifimizi kurduk. Yetiştirdiğimiz birçok ürün var. Üyelerimize eşleri de bize yardımcı olacak" dedi.