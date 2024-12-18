5 ay evli kaldı, 2 yıldır boşanamıyor! Altınları alıp Tunus'a kaçan karısıyla yıllardır hukuk mücadelesi veriyor

Aileyle irtibatımız oldu. Annesi ‘Bu iş bitmiştir’ dedi. 3 bin dolar istedi. 'Olan oldu ne yapalım, verelim, kurtulalım’ dedik. Ama bir müddet sonra ailesi de telefonlara bakmadı. Ben de 2 senedir çaresiz bekliyorum. Bu nikah, bana ayak bağı oldu. Hayat devam ediyor. Evlenip yuva kurmak istiyorum.