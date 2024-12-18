5 ay evli kaldı, 2 yıldır boşanamıyor! Altınları alıp Tunus'a kaçan karısıyla yıllardır hukuk mücadelesi veriyor
Trabzon'da yaşayan Emre Değirmenci’nin (40), 2022 yılında dünyaevine girdiği Tunus uyruklu Dalel Bouzaıne (33), 5 ay süren evliliğin ardından ülkesine döndü. Değirmenci, altınlarla ortadan kaybolan eşinden boşanmak için Aile Mahkemesi’ne başvurdu. Ancak, yurt dışına gönderilen tebligatlara yanıt alınamadığı için Değirmenci boşanamadı. Hukuk mücadelesini sürdüren Değirmenci, “Bu nikah bana ayak bağı oldu" dedi.
Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN/TRABZON, (DHA)
• 18 Aralık 2024 - 10:19 • Son Güncelleme:
Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN/TRABZON, (DHA)
• 18 Aralık 2024 - 10:19 • Son Güncelleme: