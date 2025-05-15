45 yaşından sonra bu işe başladı, şimdi turistlere rehberlik yapıyor: 'Benim dünyam, burada her şeyi unutuyorum"
Antalya'da turizm sektöründen emekli olduktan sonra 45 yaşında profesyonel dalgıçlığa yönelen Mehmet Ali Altay (73), yerli ve yabancı turistlere su altı rehberliği yapıyor. Altay, “Suya girdiğim anda başka bir dünyaya geçiyorum. Her şeyi unutuyorum, kafam sıfırlanıyor" dedi.
Aysu DURSUN/ANTALYA, (DHA)
• 15 Mayıs 2025 - 11:55 • Son Güncelleme:
Aysu DURSUN/ANTALYA, (DHA)
• 15 Mayıs 2025 - 11:55 • Son Güncelleme: