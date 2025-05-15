45 yaşından sonra bu işe başladı, şimdi turistlere rehberlik yapıyor: 'Benim dünyam, burada her şeyi unutuyorum"

'BENİM İÇİN YAŞAM BİÇİMİ’

Hedefinin hayatının sonuna kadar dalış yapmak olduğunu belirten Altay, “Benim idolüm Kaptan Cousteau gibi olmak. Onun gibi ben de su altında yaşamayı, orada kalmayı isterim. Hatta suyun altında ölmek isterim. Bu meslek benim için bir iş değil, bir yaşam biçimi" dedi.



Yıllar içinde Malta ve Mısır gibi bölgelerde dalış deneyimi yaşadığını anlatan Altay, özellikle Kızıldeniz'de tekrar dalış yapmak istediğini söyledi. Altay, “Oralar çeşitlilik açısından çok zengin. Balık türleri, köpek balıkları. Dalış için heyecan verici yerler" diye konuştu.