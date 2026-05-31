43 ilin geçiş noktası kilitlendi! Tatilciler dönüş yoluna çıktı kilometrelerce kuyruk oluştu

31.05.2026 - 00:45

Kaynak: KIRIKKALE (İHA)

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan "kilit kavşak" Kırıkkale’de, kurban bayramı tatilini tamamlayan vatandaşların dönüşe geçmesiyle gece yarısı yoğun trafik oluştu. Kilometrelerce uzayan araç kuyruğu havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçiren vatandaşlar, dönüş için yeniden yollara akın etti.

Türkiye’nin önemli ulaşım güzergahlarından biri olan Kırıkkale’de de gece saatlerinde de yoğunluk arttı.

Ankara-Samsun ve Kırıkkale-Kayseri kara yollarının kesiştiği "kilit kavşak"ta yaşanan araç yoğunluğu havadan görüntülendi.

Kilometrelerce araç kuyruğuna takılan sürücüler tampon tampona ilerledi.

Trafik ekipleri de yoğunluğun yaşandığı bölgelerde önlem aldı.

Ekipler, ulaşımın aksamaması için kavşaklar ve bağlantı yollarında çalışma yaptı.

Trafik yoğunluğunun pazar gecesine kadar devam etmesi bekleniyor.

