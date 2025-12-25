400 TL’den 100 TL’ye düştü! Kütahya Tavşanlı’da 'Melki' bereketi: Vatandaş tezgahları boşaltıyor
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kış ortasında 'Melki' sürprizi yaşanıyor! Eylül ayında kilogramı 400 TL’den satışa çıkan ve halk arasında 'doğal et' olarak bilinen Kanlıca (Melki) mantarı, Aralık ayının son günlerinde bolluk yaşayınca fiyatı 100 TL’ye kadar geriledi. Tavşanlı'daki meşhur 'Kantar' bölgesinde kurulan tezgahlarda yoğun ilgi gören mantar için satıcılar, 'Kar yağana kadar devam edeceğiz' mesajını verdi.
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Durak Mahallesi’nde bulunan ve halk arasında "Kantar" olarak bilinen bölge, adeta bir mantar pazarına dönüştü. Eylül ayında başlayan mantar sezonu, kış mevsiminin ortasına gelinmesine rağmen tüm hızıyla sürüyor. Dağlardan büyük emeklerle toplanan Melki mantarının fiyatındaki düşüş ise dikkat çekiyor. Sezon başında kilogramı 400 TL’den satılan mantar, şimdilerde 100 ile 150 TL arasında alıcı buluyor.
Uzun yıllardır mantar toplayıcılığı ve satıcılığı yapan Cemil Akdağ, sürecin zorluklarını ve mantarın rotasını anlattı. Akdağ, melkinin kar yağana kadar çıkmaya devam edeceğini belirterek şunları söyledi:
"Melki satışları kar yağana kadar devam eder. Melkiler ilk çıktığında 400 lira idi, şimdi bollukla beraber 100-150 TL’ye kadar düştü. Eylül ayında çıkmaya başlayan melkiler, Aralık ayı sonuna kadar toplandı ve satışı sürdü. Ancak toplaması gerçekten çok zor, gün boyu dağ dağ geziyoruz. Son zamanlarda mantarlar özellikle Yaylacık ve Domaniç ilçesi Sarıot köyü ormanlarında yoğunlaşıyor."
Havanın henüz karla kaplanmamış olmasını fırsat bilen satıcılar, ormanların derinliklerinden topladıkları bu doğal lezzeti "Kantar" bölgesinde kurdukları tezgahlarda vatandaşlara sunmaya devam ediyor.