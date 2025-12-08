40 yıl önce anneannesinden öğrendi şimdi eğitim veriyor! Onlarca kadını meslek sahibi yaptı

9

Acar, ürüne dönüştürülecek bitkileri ekim, kasım, aralık aylarında topladıklarına işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı: "Erken topladığımız zaman yeşil olarak kalıyor, deforme oluyor ve kurtlanabiliyor. Şu an topladığımız zaman istediğimiz rengi elde edebiliyoruz. Topladıktan sonra muhafaza ediyoruz ve istediğimiz zaman suya koyup yumuşuyorlar ve kullanmaya başlıyoruz. Yani bütün ürünleri bu 3 ay içinde topluyoruz. Yumuşattıktan sonra istediğimiz şekli veriyoruz. Daha sonra kurumaya bırakıyoruz ve boyamak istersek bitkisel boyalarla boyuyoruz, ham olarak istersek de mat vernik kullanıyoruz."