40 yaşından sonra hayatı değişti: Hobi olarak başladı, mesleği oldu! Evinin altındaki atölyesinde 100 yıllık mobilyalara yeniden hayat veriyor!

5

"Burada geri dönüşümün yanı sıra ham ürünleri alıp boyayıp, dresuar, ayna, komodinler, abajur gibi ürünler yapıyorum. Çini kursuna da gittiydim, bunları da diğerleriyle pekiştirdim. Halk Eğitimi Merkezinin açtığı sepetçilik kursu sayesinde de farklı sepetler, abajur kafaları yapıyorum. İnternet üzerinden online olarak da dersler aldım. Bu işin daha da derinine indikçe Türkiye'de bunları çok iyi yapan kadınlardan da ders aldım." Akın, çalışmalarında MDF ürünler ile genellikle seramik ve polyester kullandığını belirterek, "Bunları boyuyorum ve eskitiyorum. Sosyal medyadan gelen taleplere göre İstanbul, Ankara, İzmir, Çeşme ve Alaçatı'ya genellikle dresuar, ayna, abajur, lambader, vazo ve çini gönderiyorum." dedi. Sema Akın, eşinin ve çocuklarının desteğini aldığı süreçte yeteneğini 40'lı yaşlarından sonra fark ettiğine değinerek, bir kadının kendi parasını kazanmasının güzel olduğunu sözlerine ekledi.