40 derece havada bir de acıyla yanıyorlar: Hatay'da elleri yüze gitmiyor

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Çiftçi Ahmet Şiker, hasattan memnun olduklarını belirterek, "Çiftçilikle uğraşıyoruz, biber yetiştirdik bu sene ve ekmeğimizi bu şekilde kazanmaya çalışıyoruz. Havalar çok sıcak 40 dereceyi bulan bir sıcaklık var, yapacak bir şey yok. Hasat bu sene bereketli, yağmurla etkili olan sel biraz yormuş olsada. 2 ekim yaptık ama 3'üncü ekimde ancak tutabildi biberimiz. Normalde bitmiş olması lazım ama daha 2'nci toplayışımız. Kilogram fiyatı salçalıkta şu anda 25 TL. 15 çalışanımız var, kadınların yevmiyesi bin 100 TL ve erkeklerin yevmiyesi 2 bin TL" şeklinde konuştu.