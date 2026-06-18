40 dakika yürüyerek ulaşıyorlar! Yıllardır geliyorlar ama ilk kez böyle gördüler: Herkes fotoğraf çekmek için yarışıyor

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Trabzon Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü üyesi Asiye Saygılı, kulüp olarak her yıl Bazgiret'e geldiklerini belirterek, "Bugün 34 kişilik ekibimizle kamp ve trekking etkinliği için buradayız. Yaklaşık 30 yıllık bir kulübüz ve Bazgiret'e yılda en az iki kez geliyoruz. Doğasını, insanını ve kültürünü çok seviyoruz. Bu yıl kar oldukça fazla yağdı. Şelaleyi dördüncü kez görüyorum ancak ilk kez bu kadar coşkulu akarken gördüm" dedi.