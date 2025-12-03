4 kuşak sürdürdüğü aile mesleği unutulmasın diye evinin kilerinde yapmaya başladı! Adeta zamana direniyor: 10 metrekare alanda harikalar yaratıyor

7

Mesleğin manevi yönü olduğunu dile getiren Özeflanili, şunları kaydetti:



"Dedemin babası marangoz, dedem, babam ve ben de 4. kuşak olarak 100 yıla yakındır bu mesleği devam ettiriyoruz. Bu mesleğin manevi tarafı da olduğu için bırakma şansım yok, ölene kadar bu mesleği sürdüreceğim. Şu anda da ayetikerime olan ahşap oyma tablolar yapıyorum. Dört kuşaktır yaptığımız bu meslek bitmesin diye evimde kiler olarak kullandığımız 10 metrekare bir alanda ömrümün sonuna kadar bu işi yapmayı düşünüyorum. Tabloların bazen internet, bazen de eş dost aracılığıyla satışını yapıyorum."