4 çocuk annesi kadın iflas etti, TIR şoförü oldu: Pembe TIR'ı ile Avrupa'da direksiyon sallıyor

Eşinden ayrı olduğunu belirten Can, "Eşimden ayrıldım. Eşimden ayrıldıktan sonra onun da fikrini aldım. TIR şoförü olmak istiyorum, ehliyetlerimi büyüttüm’ dedim. 'Kesinlikle kabul etmiyorum' dedi, istemedi. Ama çocuklarıma ben kendim baktığım için maalesef ki kendi kararım, bence daha doğru bir karardı. O yüzden kendi kararımla yola çıktım. 4 çocuğum var. Benim çocuklarımdan ikisi ufak, ikisi büyük olduğu için iki büyüğe danıştım. Onlar da onayladılar; 'Anne evet yapabilirsin, arkandayız. Özlem olacak, annesiz kalacağız, evde olmayacaksın ama biz senin arkandayız. Bu senin bir hayalinse ya da hedefinse biz senin arkandayız' diyerek desteklerini de aldım. 3 kız bir oğlum var" diye konuştu.