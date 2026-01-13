4 bin yıllık tarih ortadan kayboldu: Elazığ da nasibini aldı
13.01.2026 - 12:49Güncellenme Tarihi:
Elazığ'da kar yağışı dün gece saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Yoğun karla birlikte 4 bin yıllık tarihi Harput Mahallesi kardan görünmez hale gelirken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.
1
Elazığ'da Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı kar yağışı, dün gece saatlerinden itibaren etkisini artırdı.
2
Kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışıyla birlikte, 4 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Harput Mahallesi adeta beyaza bürünerek kardan görünmez hale geldi.
3
Tarihi yapıları, dar sokakları ve taş evleriyle bilinen Harput'ta kar kalınlığı kısa sürede artarken, bölge kartpostallık görüntülere sahne oldu.
4
Kar yağışının ardından İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri kent genelinde yol açma çalışmalarını sürdürdü.
5
Bazı vatandaşlar ise uzun zamandır bu denli yoğun bir kar yağışı görmediklerini ifade etti.
6
7