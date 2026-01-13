GAZETE VATAN ANA SAYFA
4 bin yıllık tarih ortadan kayboldu: Elazığ da nasibini aldı

13.01.2026 - 12:49

Elazığ'da kar yağışı dün gece saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Yoğun karla birlikte 4 bin yıllık tarihi Harput Mahallesi kardan görünmez hale gelirken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.

Elazığ'da Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı kar yağışı, dün gece saatlerinden itibaren etkisini artırdı.

Kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışıyla birlikte, 4 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Harput Mahallesi adeta beyaza bürünerek kardan görünmez hale geldi.

Tarihi yapıları, dar sokakları ve taş evleriyle bilinen Harput'ta kar kalınlığı kısa sürede artarken, bölge kartpostallık görüntülere sahne oldu.

Kar yağışının ardından İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri kent genelinde yol açma çalışmalarını sürdürdü.

Bazı vatandaşlar ise uzun zamandır bu denli yoğun bir kar yağışı görmediklerini ifade etti.

