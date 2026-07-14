4 bin ailenin geçim kaynağı: Kastamonu'da sadece kadınlar üretiyor

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Elife Öz ise hasat öncesinde sarımsak tarlalarında çapa ve benzeri işlerde de görev aldıklarını belirterek, "Ocak ve şubat aylarında sarımsaklarımızı diktik. Şubat ve mart aylarında çapasını yaptık. Şimdi çıkarma işlemine başladık. Bundan sonraki aşamada sıvama dediğimiz temizleme ve bağlama işlemlerini yapacağız. Daha sonra da dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağımız satışa sunulacak. Burada çalışarak aile bütçesine katkıda bulunuyoruz. Arkadaşlarla birlikte çalışıyoruz. Böyle daha rahat oluyor. Hem ortam güzel hem de bizim için iyi oluyor" diye konuştu.